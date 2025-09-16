Está en Netflix: la última película de Robert Redford que te hará enamorarte

Robert Redford murió este 16 de septiembre y, en Netflix, es posible encontrar una de sus últimas películas. Toma nota.

Netflix demuestra cada día que su estrategia para atraer talento de primer nivel sigue en pie. La plataforma de streaming, que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, convirtió en el hogar de grandes producciones y de directores de renombre.

Qué película es En su catálogo, se pueden encontrar películas de distintos géneros y series que han sido aclamadas por la crítica y el público. El protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Robert Redford, una verdadera leyenda de la pantalla grande que fue noticia este martes 16 de septiembre por darse a conocer que murió en su casa en Utah, Estados Unidos.

Nosotros en la noche- Trailer

En la película Nosotros en la noche, Redford comparte la pantalla con otra leyenda del cine, Jane Fonda. La historia gira en torno a dos viudos, Addie Moore y Louis Waters, que viven en un pequeño pueblo de Colorado. La soledad de la pareja los lleva a buscarse el uno al otro, en un intento por escapar de la rutina de sus vidas. El film se centra en la relación que surge entre ambos, en la que el amor y la compañía se convierten en la luz que ilumina sus vidas.

nosotros en la noche netflix Jane Fonda y Robert Redford brillan en Netflix. IMDB