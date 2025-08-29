Moria Casán confirmó su serie en Netflix y reveló su emoción: "Me siento muy honrada"

Después de meses de rumores, la diva más icónica del país confirmó la noticia que todos esperaban. Moria Casán tendrá su propia serie en Netflix , un proyecto de gran envergadura que contará con la participación de tres grandes actrices. La revelación de que Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se pondrán en la piel de "La One" ha causado furor en las redes sociales.

En el universo del espectáculo, pocas figuras logran cosechar tanto magnetismo como Moria Casán . Su carrera, que ha abarcado décadas de teatro, televisión y escándalos, se ha convertido en un reflejo de la historia del espectáculo argentino. Ahora, su vida, sus frases y sus momentos más icónicos serán retratados en una serie de ficción que promete ser una de las producciones más importantes de Netflix en el país.

El proyecto fue finalmente confirmado por la propia diva. La compañía About Entertainment estará a cargo del desarrollo narrativo, mientras que la plataforma de streaming asumirá la producción y distribución global. Una apuesta segura para una de las figuras más legendarias de la cultura popular.

La noticia más comentada, y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, es la revelación del elenco. Netflix y Moria Casán anunciaron que tres grandes actrices se pondrán en la piel de "La One": Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, su propia hija. La propuesta es dividir la biografía en tres etapas, cada una protagonizada por una actriz distinta que refleje los diferentes momentos de su vida.

moria casan.jpg La serie biográfica explorará los momentos más emblemáticos de la vida de la diva. Captura de pantalla.

Tras el anuncio, Moria expresó su entusiasmo y su confianza en el trío elegido. "Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan", aseguró la diva, y agregó: "Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes". Moria también destacó el prestigio del trío elegido, y añadió que se siente cómoda y feliz con ellas.