Moria Casán defenestró a Guillermo Francella tras las polémicas con Homo Argentum: "Vendedor de departamentos"
Con una mirada despectiva y toque de humor, la actriz se despegó del actor y fue tajante con su opinión: los detalles a continuación.
Tras el lanzamiento de Homo Argentum, las opiniones no han parado de llover. Desde el Presidente de la Nación, hasta periodistas y los mismos actores que muestran sus "críticas constructivas", la película ha puesto al país en una grieta artística y política de la difícilmente pueda salir.
En las últimas horas, quien se expresó al respecto fue nada más y nada menos que Moria Casán. La diva que recientemente cumplió 79 años, dejó ver su mirada sobre el tema y sobre los dichos de Guillermo Francella respecto al cine, que fueron tomados en contra del INCAA.
Una opinión contundente
Cuando la diva fue consultada sobre su mirada hacia el actor que protagoniza Homo Argentum, fue tajantemente despectiva: "No consumo a Francella. Tengo la mejor porque viajamos juntos como Castiglione y Carmen Barbieri cuando era su novio. Lo recuerdo como un vendedor de departamentos".
Luego, continuó gozosa con la anécdota y recordó la vida del actor antes de relacionarse con el mundo del cine: "Se la pasaba en mi camarín en la trasnoche cuando estaba de novio con Carmen y decía 'no puedo creer como ustedes trabajan tanto', solo tengo ese recuerdo".
Cuando se le preguntó sobre Pablo Echarri, Casán evadió la pregunta y la respondió a su manera: "Siempre se reciben críticas. Si uno está expuesto se reciben críticas a favor o en contra. Vaselina vaselina. Que se puede esperar un burro más que una patada... es un dicho mío. ¡Qué no me toque Echarri!"