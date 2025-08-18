Con una mirada despectiva y toque de humor, la actriz se despegó del actor y fue tajante con su opinión: los detalles a continuación.

La One se refirió al actor y no de la mejor manera. Créditos: Archivo MDZ

Tras el lanzamiento de Homo Argentum, las opiniones no han parado de llover. Desde el Presidente de la Nación, hasta periodistas y los mismos actores que muestran sus "críticas constructivas", la película ha puesto al país en una grieta artística y política de la difícilmente pueda salir.

En las últimas horas, quien se expresó al respecto fue nada más y nada menos que Moria Casán. La diva que recientemente cumplió 79 años, dejó ver su mirada sobre el tema y sobre los dichos de Guillermo Francella respecto al cine, que fueron tomados en contra del INCAA.

Una opinión contundente Moria Casán defenestró a Guillermo Francella tras las polémicas con Homo Argentum: "Vendedor de departamentos" Cuando la diva fue consultada sobre su mirada hacia el actor que protagoniza Homo Argentum, fue tajantemente despectiva: "No consumo a Francella. Tengo la mejor porque viajamos juntos como Castiglione y Carmen Barbieri cuando era su novio. Lo recuerdo como un vendedor de departamentos".

Luego, continuó gozosa con la anécdota y recordó la vida del actor antes de relacionarse con el mundo del cine: "Se la pasaba en mi camarín en la trasnoche cuando estaba de novio con Carmen y decía 'no puedo creer como ustedes trabajan tanto', solo tengo ese recuerdo".