Después de que figuras como Sandro, Maradona, Menem y Coppola tuvieran su biopic, llegó el turno de una de las personalidades más esperadas: Moria Casán tendrá su propia serie en Netflix .

La producción se propone recorrer la vida de la diva en todas sus etapas, desde los primeros pasos en el modelaje hasta su consagración como ícono indiscutido de la cultura popular argentina.

La ficción estará dividida en tres momentos de la vida de Moria , y cada uno estará encarnado por una actriz distinta. Cecilia Roth confirmó que dará vida a la One en la etapa más reciente, mientras que Griselda Siciliani se pondrá en la piel de la estrella en la etapa intermedia.

Moria Casán llega a Netflix: fecha de estreno y los detalles de la serie que promete ser un éxito argentino

El gran misterio era quién interpretaría a la joven Casán . En un principio, la producción había pensado en Lali Espósito , pero su ajustada agenda lo hizo imposible. Finalmente, la apuesta sorprendió: será Sofía Gala , la propia hija de Moria, quien la interpretará en su juventud.

La primicia la dio el periodista Santiago Sposato en su página web, confirmando así la presencia de las tres actrices que llevarán a la pantalla la vida de la diva.

Una historia llena de hitos

Sofía Gala y un papel crucial en la serie de su madre. Foto: Captura Instagram

La serie recorrerá aspectos públicos y privados: sus comienzos en las pasarelas, su desembarco en cine y televisión, sus romances, los escándalos mediáticos, su rol como jurado y conductora, y su capacidad inagotable de reinventarse.

Según adelantó Guido Zaffora en su programa de radio El Observador, Netflix ya fijó una fecha tentativa de estreno: 16 de agosto de 2026. El dato no es casual: ese mismo día, Moria Casán cumplirá años. “Netflix quiere estrenar la serie de Moria el 16 de agosto de 2026. ¿Sabes por qué? ¿Porque es el día que la diva cumpliría 80 años”.

Del streaming al papel

La biopic no será el único homenaje a la trayectoria de la One. Tras el estreno, Moria lanzará un libro complementario, que reunirá el material de las entrevistas brindadas para la producción y que permitirá conocer más de cerca su mirada sobre cada etapa de su vida.

Con este proyecto, Netflix no solo suma otra biopic a su catálogo, sino que pone el foco en una de las personalidades más magnéticas, polémicas y vigentes del espectáculo argentino.