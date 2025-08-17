Moria Casán celebró sus 79 años enamorada: el video a los besos con Pato Galmarini y un emotivo homenaje
La diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo. Rodeada de nietos y familia, la mujer festejó a lo grande.
Moria Casán cumplió este fin de semana sus 79 años en un íntimo y emotivo festejo en un restaurante porteño, rodeada de afectos: su hija Sofía Gala, sus nietos Helena y Dante, y su pareja, el político Fernando Pato Galmarini. La diva se mostró feliz y enamorada.
La celebración comenzó pasada la medianoche, cuando el “Feliz cumpleaños” fue entonado por quienes la rodeaban. Casán, luciendo un catsuit negro con transparencias, recibió abrazos de sus nietos y el esperado beso por parte de Galmarini llegó a sellar el momento en medio de sonrisas y complicidad.
Desde su cuenta de X (antes Twitter), la diva reflejó su humor intacto al compartir escenas del festejo: “Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro”, escribió, mientras mostraba los abrazos y los besos que marcaron una celebración cálida y cercana.
El mensaje que emocionó a todos
La más conmovida fue su hija Sofía Gala, quien le dedicó un profundo mensaje vía Instagram: “Feliz cumpleaños, amor de mi alma toda. Si pudiera elegirte, te elegiría todas mis vidas... Celebro que existas, celebro ser tuya”.
La respuesta de Moria fue fiel a su estilo, cargada de poesía y humor: “Amor de mi pasado modificado, de mi futuro atravesado por el momentísmo absoluto. Sos la sensibilidad más punk y refinada que conozco. Me llevás a otro sistema solar, Galáctica One”.
Un presente pleno y de proyecto futuro
El cumpleaños coincidió con un gran momento personal y profesional para la diva. Mientras festejaba con su familia y pareja, Moria continúa brillando en teatro con su obra Cuestión de género, que se presenta con entradas agotadas.
Además, está en marcha la preproducción de su serie biográfica para Netflix, con rodaje previsto para comenzar próximamente y estreno estimado en 2026. Tres actrices darán vida a Moria en distintas etapas de su carrera: Sofía Castiglione interpretará su juventud y primeros pasos artísticos, Griselda Siciliani encarnará su época de mayor éxito, y Cecilia Roth se hará cargo de su etapa actual.