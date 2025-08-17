Moria Casán celebró sus 79 años enamorada: el video a los besos con Pato Galmarini y un emotivo homenaje

La diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo. Rodeada de nietos y familia, la mujer festejó a lo grande.

La One comienza un nuevo año recargada de proyectos. Créditos: Captura de video X / Instagram: socastiglione

Moria Casán cumplió este fin de semana sus 79 años en un íntimo y emotivo festejo en un restaurante porteño, rodeada de afectos: su hija Sofía Gala, sus nietos Helena y Dante, y su pareja, el político Fernando Pato Galmarini. La diva se mostró feliz y enamorada.

La celebración comenzó pasada la medianoche, cuando el “Feliz cumpleaños” fue entonado por quienes la rodeaban. Casán, luciendo un catsuit negro con transparencias, recibió abrazos de sus nietos y el esperado beso por parte de Galmarini llegó a sellar el momento en medio de sonrisas y complicidad.

Desde su cuenta de X (antes Twitter), la diva reflejó su humor intacto al compartir escenas del festejo: “Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro”, escribió, mientras mostraba los abrazos y los besos que marcaron una celebración cálida y cercana.

Embed - Moria Casán celebró sus 79 años enamorada: el video a los besos con Pato Galmarini que desató comentarios El mensaje que emocionó a todos La más conmovida fue su hija Sofía Gala, quien le dedicó un profundo mensaje vía Instagram: “Feliz cumpleaños, amor de mi alma toda. Si pudiera elegirte, te elegiría todas mis vidas... Celebro que existas, celebro ser tuya”.

La respuesta de Moria fue fiel a su estilo, cargada de poesía y humor: “Amor de mi pasado modificado, de mi futuro atravesado por el momentísmo absoluto. Sos la sensibilidad más punk y refinada que conozco. Me llevás a otro sistema solar, Galáctica One”.