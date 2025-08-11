La serie de Moria Casán, más cerca: confirmaron a una de las actrices que hará de La One y no es Lali Espósito

Netflix anunció que la mediática tendrá su biopic, y todos quieren conocer los nombres que encarnarán a la mujer del espectáculo: ¿Quiénes son?

En octubre de 2024 llegó la noticia que todos necesitaban pero nadie lo sabía. En el boom de las series biográficas de diversos personajes argentinos, llega la producción que recorrerá la vida de nada más y nada menos que Moria Casán.

"Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One", fue la icónica frase utilizada por Netflix Argentina para anunciar la producción de la serie biográfica sobre Moria Casán. La publicación fue compartida en la cuenta oficial de X, CheNetflix y acompañó otra frase: “Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de La One, amores”, generando gran revuelo en redes sociales

image Todos los detalles de la esperada serie biográfica En primer lugar, cabe aclarar que no se trata de un documental, sino de una serie ficcionada que retratará los mejores y peores momentos en la vida y trayectoria de Casán. En varios medios la producción aparece referida como La vida de La One o similar, aunque no se ha oficializado un título definitivo por parte de Netflix.

La serie fue anunciada públicamente en octubre de 2024 y está en producción. Algunas fuentes indican que el proyecto podría estrenarse hacia fines de 2025 o en 2026, pero no existe una fecha oficial.

Especulaciones y confirmaciones La vida de La One: se confirmó la actriz que hará de Moria Casán en su serie y ocurrió una baja inesperada Desde el anuncio, circularon diverso nombres para encarnar a Moria en distintas etapas de su vida: Lali Espósito, Griselda Siciliani, Andrea Rincón y Cecilia Roth fueron mencionadas por la prensa como posibles intérpretes para juventud, adultez y la versión más reciente de la diva.