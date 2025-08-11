Moria Casán hizo polémicas declaraciones sobre la sexualidad de Susana Giménez: "Tiene que salir del clóset"

Desde hace semanas, la relación entre Susana Giménez y Graciela Alfano atraviesa un estado de tensión constante que ya ha traspasado el ámbito privado para instalarse en el ojo público y en los medios. Lo que parecía un simple enfrentamiento por un tapado, terminó por escalar otros temas sensibles.

Los cruces verbales, acusaciones y reproches mutuos han dominado espacios televisivos y digitales, con un punto álgido reciente en que Susana Giménez realizó una denuncia formal contra Alfano por supuestas brujerías , un tema que sorprendió y dividió aún más a la opinión pública y al mundo del espectáculo.

En este escenario cargado de rencores y enfrentamientos, ninguna de las partes parece estar dispuesta a dar marcha atrás o reconciliarse, manteniendo así una disputa que continúa sumando capítulos y generando interés mediático.

En medio de esta disputa, Moria Casán decidió sumarse y dar su opinión sin filtro, aportando su particular visión sobre la situación y las protagonistas.

¿De quién se trata? Susana Giménez le reveló a Marley de quien era el tapado y destrozó a Graciela Alfano

La One fue contundente y no se guardó nada: "Creo que puede haber una atracción física para con Alfano ", lanzó picante, sorprendiendo con su declaración.

Sobre Susana Giménez, Moria añadió: "Susana tiene que salir del clóset... Ella misma dice 'las mujeres que son tan engañadas y tan jodidas todas, les queda un saborcito', a mi ningún engaño me bajó la libido, al contrario, más chongos y cambio de chongos, vaselina y vaselina".

Por último, hizo una interpretación del enfrentamiento que une rencor y algo más complejo: "Al lado de tanto odio hay amor, en una de esas siente algo por ella, no sexual pero algo que le pase y mandó esa catarsis", en referencia a la denuncia de Susana contra Graciela por las supuestas brujerías.