Moria Casán, ¿tibia? Su admiración por Wanda Nara y una polémica opinión de Mauro Icardi y la China Suárez

La One se expresó por el tema del momento. En esta ocasión, no fue tan fiel a su estilo y aunque se esperaba un dardo más firme, optó por la parcialidad.

El Wandagate se convirtió en uno de los temas más comentados y divisivos en todo el país, generando una marcada grieta entre quienes apoyan a Wanda Nara y quienes están del lado de Mauro Icardi y China Suárez. En medio de esta polémica, Moria Casán decidió expresar su postura.

En una entrevista para Infama (América TV), la One figura de la televisión elogió a Wanda Nara, destacando su habilidad para mantenerse en el centro de la escena mediática: "Wanda es la que más humilla al periodismo argentino porque hace nueve meses que no hay noticia en que no aparezca".

Además, valoró la capacidad de la mediática para manejar su vida personal y profesional: "Tiene una magia e invención. La admiro porque hay que tener cinco hijos y andar por el mundo, armando, desarmando casas, casándose con futbolistas, aprendiendo idiomas".

Sin embargo, la lengua karateca se mostró más cercana a la relación que mantiene Mauro Icardi con China Suárez: "Yo creo que el amor siempre gana. Han construido una nueva familia, pesé a todo, es un amor que los sobrepasa, que pudo con todo".

Sobre Wanda, Casán expresó que considera que la empresaria quedó muy afectada tras la separación: "Porque ella como mujer lo armó a él a su manera y le salió un tipo jodido. Él aprendió todo de ella y después se le viene encima con todas las herramientas".