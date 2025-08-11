Polémicas declaraciones: Moria Casán aniquiló a Mirtha Legrand y Susana Giménez
La One dialogó con Marcela Tauro en Infama y fue contundente a la hora de opinar sobre las conductoras de Telefe y El Trece.
Moria Casán se ha destacado a lo largo de sus años de carrera por no tener filtros a la hora de hablar sobre los personajes más icónicos de la farándula. En las últimas horas, la exvedette se despachó contra Mirtha Legrand y Susana Giménez, encendiendo de esta manera un nuevo escándalo en la televisión.
Todo comenzó cuando le preguntaron sobre las divas y fue allí donde Moria aprovechó para sacar toda su furia en una opinión que no tuvo pelos en la lengua: "No tengo nada que ver con ellas. Mi carrera fue meteórica y ninguna de las dos tiene la capacidad de hacer lo que hice yo. Ni me llegan a la cintura".
Te Podría Interesar
Además, agregó que ella no se considera una "diva, soy una artista del espectáculo, soy figura y si me querés poner como diva, soy diva. Una artista es la que puede hacer diferentes cosas y sale del lugar de comodidad". También reveló que quien le puso el título de diva a ella fue la prensa, pero que esa figura a ella no la representa.
Moria Casán destrozó a Mirtha Legrand y Susana Giménez
Moria aprovechó para remarcar su recorrido teatral y de esa manera diferenciarse de las conductoras más exitosas de la televisión: "Una artista es la que hace de Drag Queen con Julio César, con Brujas, que la terminé en abril y ahora me monto a hacer de una trans con un taco de 15 cm y con tres cambios de vestuario. Eso es un artista".
Finalmente, dejó en claro los motivos por los cuales rechaza la categorización de diva que le impuso la prensa: "No soy diva, porque una diva tiene un lugar medio de plástico, medio Hollywood antiguo que no aplica para este Hispa que se les cae la muzzarella".