Baby Etchecopar increpó desde A24 a un conocido conductor de C5N: "Te creés que sos un pedo del Papa"

Baby Etchecopar arremetió desde su editorial en A24 contra el conocido conductor Pablo Duggan , quien protagonizó un escandaloso cruce al aire en C5N con Horacio Embón, situación que derivó en que el icónico periodista abandonara el programa Duro de domar en plena emisión.

En el ciclo de Duggan hablaban sobre la polémica alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la filtración de audios de su extitular Diego Spagnuolo. En tal oportunidad, Embón quiso traer a colación un dato histórico sobre la regulación de los laboratorios en los tiempos de la presidencia de Arturo Illia.

"Pero no estamos hablando de eso... No es el tema, sino es una conversación de locos", comenzó Pablo Duggan pasando por alto el comentario del integrante del panel del envío de C5N . A lo que Horacio Embón retrucó: " No, vos interpretás locamente".

Visiblemente crispado, Duggan disparó: "Encima tengo que discutir esta boludez". Entonces Embón intentó frenarle el carro al conductor advirtiendo: "Momento, no es una boludez. ¡A mi no me vas a decir que digo boludeces, carajo! Acto seguido, al ver que el líder de Duro de domar no acusó señal de recibo, el comunicador se levantó de su silla despotricando: "Dejate de joder viejo, me las tomo, tengo las pelotas llenas". Ya fuera del set, el periodista gritó: "¡No es que me voy, vos me faltás el respeto!".

Al repasar este episodio desde su programa en A24, Baby Etchecopar no dudó en empatizar con Horacio Embón y cargó contra Pablo Duggan en durísimos términos. "Mi solidaridad con Embón, un señor que conozco hace 25 o 30 años, un gran periodista, un analítico de la cosa... Lo que le dijo el guanaco de Duggan, como dice Moria 'qué le vas a pedir al burro más que una patada", comenzó tajante el conductor contra su colega de C5N.

Luego Etchecopar redobló: "Duggan pobrecito, al ser un improvisado, porque vos podés estar 30 años en el medio y ser un improvisado, no tiene idea quién es Embón. Respeto a la figura, a la trayectoria, respeto. No le podés decir 'tomatela, rajá'. Estás loco flaco vos. Pero los has hecho con todos, vos te creés que sos un pedo del Papa. No existís Duggan".

Por último, a modo de fulminante remate, Baby Etchecopar destrozó desde A24 a la figura de C5N al plantear: "Para conseguir otro bolu* como vos, hay que hacer un casting de cinco años, porque no creo que encuentren otro bolu* como vos, útil y servil al canal como sos".