Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 30 de agosto

Para grandes y chicos, a quienes les gusta el arte en sus diversas formas. Agosto se despide y lo hace de la mejor manera, el día sábado 30, enterate cuáles son los espectáculos disponibles para disfrutar en la provincia de Mendoza .

Con Gimena Accardi y Andrés Gi l . Dirección: Nico Vázquez . Cuenta la historia de amor de Juana y Abel, quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Los protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

21.30HS. Entradas Platea Baja: $37.000 / Palcos Bajos: $40.000 / Platea Alta: $35.000 / Palcos Altos: $36.000 y Pullman: $33.000 por www.entradaweb.com. Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza)

Una oportunidad de disfrutar un gran homenaje. Además de un espacio gastronómico con foodtrucks, patio de comidas y bebidas.

20HS. Entrada Anticipada: $8.000 por www.entradaweb.com. Nave Cultural | Sala 1 (Av. España 2110 (casi esquina J.A. Maza) Ciudad de Mendoza)

image

Justo en lo mejor de mi vida

Una obra de teatro con un gran toque de comedia. Con la creación de Alicia Muñoz y actuaciones de Rodolfo Suden, Karico Millán, Willy Olarte, Pablo Cazorla y Carola Sottano.

20.30HS. Entrada General: $8.000 por www.emtradaweb.com. Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz).

image

Los mercaderes

Ingenio, humor y tensión en una versión libre y afilada de El mercader de Venecia de William Shakespeare. Texto y dirección de Arístides Vargas.

21HS. Entrada General: $10.000 / Promo 2 Entradas para estudiantes y jubilados: $17.000 por www.entradaweb.com.

Subsecretaría de Cultura. Sala Elina Alba (Av. España y Gutiérrez, Capital)

image

Michael Jackson: El Ritmo Inmortal

A cargo del Instituto Superior de Danzas Marta Lértora presenta una megaproducción artística que llega a escena para rendir homenaje al ícono mundial del pop, cuya música y legado marcaron a generaciones.

21HS. Entrada General. $20.000 por www.entradaweb.com. Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

image

Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche

Obra escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco. Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la provincia de Mendoza.

image

21HS. Entrada General: $6.000 por www.entradaweb.com. Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Tito Francia (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)