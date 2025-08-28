Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 29 de agosto

La agenda cultural de Mendoza para esta semana ofrece una programación diversa y llena de sorpresas. La música y el teatro prometen cautivar al público con propuestas originales y de gran calidad artística, ideales para disfrutar de nuevas experiencias en la escena local.

En este marco, te presentamos los cinco espectáculos recomendados para este viernes 29 de agosto:

Albertina Crescitelli : la pianista, reconocida internacionalmente por su virtuosismo y profunda expresividad, se presentará con un recital que promete una velada inolvidable. El programa recorrerá un amplio espectro musical, desde Mozart hasta Piazzolla, incluyendo arreglos originales escritos por la propia artista, en un diálogo que une tradición y modernidad.

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un valor de $12.000 y se adquiere por la página EntradaWeb.

África África. Gentileza Prensa.

África: por primera vez se presenta África, una banda que rinde homenaje a Toto. El espectáculo promete un recorrido por toda la carrera de la banda estadounidense y brindará los mejores sonidos con músicos de gran trayectoria de nuestra provincia.

Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: 21 h.

Las entradas se consiguen por EntradaWeb y su precio varía según la ubicación elegida (van desde los $15.000 hasta los $20.000). Menores que ocupen butaca, abonan entrada.

Melaní Luraschi 2 El concierto de la artista será en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Gentileza Prensa.

Melaní Luraschi: la cantante y compositora uruguaya Melaní Luraschi llega a Mendoza para presentar su nuevo álbum y proyecto multidisciplinario "Je suis Nenette", un homenaje poético y musical a la compositora francesa Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick, más conocida como Nenette.

Dónde: Sala Tito Francia, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 21 h.

La entrada anticipada, hasta este jueves 28, tiene un costo de $12.000; y la entrada general vale $15.000. Se adquieren por EntradaWeb.

Charly de Cámara Charly de Cámara. EntradaWeb.

Charly de Cámara: Superhéroes, banda tributo a Charly García, presenta este espectáculo que aborda la extensa y exquisita obra del famoso artista, recuperando la esencia compositiva entre el rock y la música clásica. Para ello, Superhéroes aporta como banda eléctrica y suma en esta ocasión a Camerata García, compuesto por un cuarteto de cuerdas y un viento.

Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Horario: 21 h.

Las entradas van desde los $12.000 hasta los $25.000, según el lugar escogido en el teatro, y se compran por EntradaWeb.

Vancana Vancana. EntradaWeb.

Vancana: es de noche. Un hombre continúa con su organizada rutina diaria, pero, increíblemente, aparece un adolescente en su living y comienza a hacer preguntas. Quizá el pasado volvió para hacerlo sentir orgulloso del presente o quizá volvió… para confrontarlo.

Dónde: Sala Armando Tejada Gómez, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 21 h.

La entrada general vale $8.000 y se consigue por EntradaWeb.