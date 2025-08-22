Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 23 de agosto
El sábado se llena de cultura, encuentros, vino y diversión para todos aquellos mendocinos que quieran disfrutar la provincia para ser parte de un espectáculo.
Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este sábado 23 de agosto habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:
Espectáculos para este sábado 23 de agosto
Gordillo 20+1
El Oficial Gordillo promete carcajadas de principio a fin con “Gordillo 20 años + 1”, un espectáculo que combina humor, recuerdos y emociones en un solo escenario. Este show, pensado para toda la familia, invita a un viaje por las aventuras del querido Oficial Gordillo, explorando las diferencias entre las infancias de antes y las actuales con el toque único que lo caracteriza.
Cuándo y dónde: sábado 23 de agosto a las 22 horas en Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Entradas: a partir de $30.000 en Entradaweb
Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche
Rebe se reencuentra luego de años con Jorge, su padre, en la noche en que éste celebra su cumpleaños. Él padece Alzheimer. Secretos familiares y palabras no dichas, una neblina de dolor que ha provocado la ruptura familiar pide poner palabras y reconstruir una memoria amenazada por el olvido.
Cuándo y dónde: sábado 23 de agosto a las 21 horas en Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Curz, Guaymallén)
Entradas: $6.000 en Entradaweb
Sinfonía Rock 2025
Sinfonía Rock es un concierto fusión que reúne en escena al ensamble Revolution Band, la Orquesta Sinfónica UNCuyo y al Coro de Jóvenes UNCuyo para rememorar las legendarias bandas y músicos que marcaron esos años. Los títulos icónicos de Yes, Génesis, Queen, Zeppelin, Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer o Serú Girán y figuras como Rick Wakeman o Steven Wilson serán parte del repertorio que tendrá un sello particular con los arreglos de Leandro Riolobo.
Cuándo y dónde: sábado 23 de agosto a las 20.30 horas en Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $15.000 en Entradaweb
Encuentro de compositores e intérpretes
Mendoza será escenario de un espacio único de creación, diálogo y música contemporánea con la presencia especial de la compositora Horace Bravo, invitada a compartir su obra y experiencia junto a músicxs de la provincia y la región. El día sábado se reaizará un taller llamado "El texto como punto de partida" y el concierto "La libertad del sueño".
Cuándo y dónde: sábado 23 de agosto de 10 a 12.30 el taller en la Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz). Sábado 23 de agosto a las 20.30 horas el concierto en el Espacio Patrimonial Critoforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz).
Entradas: $8.000 / $7.000