Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 22 de agosto

La agenda de espectáculos teatrales está más activa que nunca en la provincia y en esta nota te dejamos algunos de las obras que podrás disfrutar junto a familiares o amigos en la noche del viernes 21 de agosto. La cartelera mendocina se renueva con propuestas increíbles y para todos los gustos.

Gabriel Canci vuelve a pisar el Teatro Independencia para brindar un espectáculo de lujo. Se trata de una obra de nivel internacional protagonizado por el actor, cantante, productor y figura de los medios mendocinos.

El estreno nacional se realizará el viernes 22 de agosto a las 21: 30 en la sala mayor de la provincia de Mendoza. Gabriel Canci regresa de este modo a los escenarios con la pasión que lo acompaña desde sus primeros pasos en la televisión y el teatro, cuando siendo niño formaba parte del emblemático programa de televisión “Grandes Valores del Tango” o la comedia “Señorita Maestra”.

"Gran Hotel Tango" es más que un show: es una experiencia vibrante, un viaje a través del tiempo que celebra la identidad argentina y el legado de nuestra música ciudadana, con la calidad y el profesionalismo que caracterizan a las grandes producciones internacionales.

Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo click en este enlace . Los precios son los siguientes:

Paraíso: $10.000

Tertulia: $15.000

Platea alta y palcos altos: $20.000

Platea baja y palcos bajos: $30.000

"Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche"

El viernes 22 de agosto a las 21:00 horas se estrenará "Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche", escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco, en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza). Esta obra es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la provincia de Mendoza.

Rebe se reencuentra, luego de años, con su padre en la noche de su cumpleaños. Él vive con Mariela, quien lo cuida, ya que se encuentra muy enfermo, padeciendo los primeros síntomas del Alzheimer. Afuera está lloviendo y Rebe guarda en su interior una angustia acumulada durante años. Vuelve para disipar una neblina de dolor que provocó la ruptura familiar y para reconstruir una memoria que ahora se ve amenazada por el olvido.

obra Foto: Gentileza/ Prensa.

TNC Produce en el país es un programa que promueve el desarrollo de artistas locales en diferentes ciudades de la Argentina para que formen parte de la programación del TNC más allá de su sede central.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo click en este enlace y tienen un valor de $6.000.

"Gordillo 20 años + 1"

El Oficial Gordillo promete carcajadas de principio a fin con “Gordillo 20 años + 1”, un espectáculo que combina humor, recuerdos y emociones en un solo escenario. Este show, pensado para toda la familia, invita a un viaje por las aventuras del querido Oficial Gordillo, explorando las diferencias entre las infancias de antes y las actuales con el toque único que lo caracteriza.

Una de las grandes sorpresas de la noche es la participación de “La Mary”, quien, con su estilo desopilante, ofrece una sesión de psicología en la que interactúa directamente con el público, generando momentos tan cómicos como entrañables. Además, el humor de Zaul Showman complementa la propuesta, logrando que las risas no den tregua durante toda la función.

Oficial gordillo Oficial Gordillo hará reír a Mendoza en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo click en este enlace. El viernes 22 de agosto hay dos funciones a las 20:00 y 22:00 horas. A continuación te dejamos el valor:

Platea Baja - Filas 01 a 18: $35.000

Platea Baja - Filas 19 a 25: $33.000

Platea Alta: $30.000