Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 16 de agosto

Los escenarios de Mendoza se llenan de vida con una semana repleta de propuestas que sorprenden y emocionan. Con música, teatro y espectáculos originales, cada presentación invita a sumergirse en experiencias únicas, donde la creatividad y la energía de los artistas logran transformar cualquier función en un momento inolvidable.

A continuación, te compartimos los cinco espectáculos recomendados para este sábado 16 de agosto:

Destino circular, tributo a Virus : ¿Creías conocer todas las versiones de la icónica banda? Este show promete sorprenderte con arreglos acústicos que redescubrirán esos temas que marcaron a generaciones. ¡Una oportunidad imperdible para vivir la música de Virus como nunca antes, acompañada de food trucks y más sorpresas!

La primera preventa tiene un valor de $8.000, y la entrada general, de $10.000. Se adquieren por la página EntradaWeb.

Winona Riders

Winona Riders: la agrupación, formada en 2018 en Morón, trae a la provincia un show que fusiona la psicodelia rockera de otras épocas con elementos e instrumentos de la música contemporánea.

Dónde: Willys Bar (Mitre 1371, Luján de Cuyo).

Horario: 22 h.

Las entradas tienen un costo de $30.000 y se consiguen por FlashPass.

Ga, Ga, Ga y eso

Ga Ga Ga y eso: Tres mujeres se encuentran al pie del mítico Cerro Uritorco. Cada una con su mundo: una en busca de respuestas espirituales, otra aferrada a un recuerdo de juventud, y la tercera obsesionada con insectos y leyendas tribales. Pero lo que parecía un retiro místico se transforma en un delirio cósmico cuando aparece Gahrrchaa, un extraterrestre caído del cielo con nombre impronunciable y orejas sensibles, que viene a cumplir una misión secreta. Entre cenizas familiares, mantis religiosas gigantes, confusiones sexuales interplanetarias y encuentros absurdos, las tres protagonistas vivirán una experiencia que les cambiará la vida… o por lo menos, les volará la cabeza

Dónde: Teatro Selectro (Cap. de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

Respecto a las entradas, la preventa tiene un valor de $13.000. Se adquieren por Andes Ticket o en taquilla el día de la función.

Los Caligaris 2

Los Caligaris: la banda vuelve a Mendoza con su nueva gira "Maquillaje y Canción". El espectáculo actualizado repasa sus grandes éxitos, su estilo festivo y sus recientes lanzamientos.

Dónde: Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, esq. Maza, Maipú).

Horario: 22 h.

Las entradas van desde los $30.000 a los $50.000 y se compran por Ticketek.

Javier Casetti

Concierto infinito: Javier Casetti presenta su nuevo espectáculo, en donde a través de su saxo, su particular y profunda calidad interpretativa, logra emocionar y trasladar a su público a los mejores momentos vividos, atesorados en el recuerdo.

Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: 21 h.

Las entradas varían según la ubicación elegida. Van desde los $10.000 a los $18.000. Se consiguen por EntradaWeb.