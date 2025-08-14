Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 15 de agosto

Un nuevo fin de semana se aproxima y con el una selección de espectáculos que pueden motivarte a salir de casa. Este viernes , la agenda cultural mendocina viene cargada de opciones: cine, teatro y una gran variedad de espacios culturales listos para recibirte. No te quedes sin plan, elegí tu favorita y viví una noche diferente.

La banda subirá al escenario de Willy’s Bar para dar su último show. The Last Dance será una noche especial para celebrar el cierre de una etapa llena de música, viajes y momentos inolvidables.

Con dos discos de estudio, un EP de reversiones y singles recientes como Super Sexy y Jackie, la banda se ha ganado un lugar propio dentro de la escena latinoamericana, recorriendo México, Chile y Argentina, y compartiendo escenario con artistas de la talla de Illya Kuryaki and the Valderramas y Pablo Londra.

21 horas. La capacidad es limitada y las reservas ya están abiertas al WhatsApp +54 9 261 510 4100.

Setas vuelve a romperla con su fuerza arrolladora. Viernes 15 de agosto 20:30 hs. No habrá taquilla en la sala. Dos bandas, una noche, y toda la energía del rock mendocino, también Zururbanos regresa al escenario tras meses de estudio.

Ubicación: Espacio Cultural Pascual Lauriente. Dirección Bandera de los Andes 8956. Entradas por entradaweb.com a $6.000.

Imagen de WhatsApp 2025-08-14 a las 11.20.01_4293bab8 Setas en Mendoza. Créditos: entradasweb.com

Comité de bienvenida - Teatro

La obra trata de una mujer ingresa en la guardia de un hospital, en la cual comienza una verdadera odisea con pacientes totalmente fuera de control, una enfermera algo prepotente y una duda que se va haciendo cada vez más grande. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá?. Con guión y dirección de Carlos Pedrosa.

21 horas. Entrada General: $8.000 por www.entradaweb.com. Espacio Cultural Julio Le Parc - Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

image Comité de bienvenida. Créditos: entradaweb.com

Giselle - Danza

Una experiencia que no te podés perder si el ballet te apasiona. Con la adaptación coreográfica y dirección de Paloma Riveros, Tamara Garay y María Cristina Hidalgo.

Entradas: Platea Baja: $25.000 / Palcos Bajos: $25.000 / Platea Alta: $20.000 / Palcos Altos: $20.000 / Tertulia: $15.000 / Paraíso: $15.000 por www.entradaweb.com

image Giselle. Créditos: entradaweb.com

21 horas. Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Ángeles - Teatro

En un lugar sombrío, sin luz, se desarrolla una tensa confrontación entre un cura y el monaguillo. Un Thriller que explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas. Basada en Padre Pedro de José Ignacio Serralunga. Actúan: Camilo Barrozo y Cristian Bustos.

21.30 horas. Entrada General: $10.000 por www.entradaweb.com

image Ángeles. Créditos: entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Chalo Tulián (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)