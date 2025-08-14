Escándalo: Yanina Latorre destrozó a Pampita por no hablar sobre el caso de Julieta Prandi

La conductora de América opinó sin filtro sobre la modelo luego de que se negó a opinar sobre la condena que recibió Claudio Contardi tras las denuncias de la actriz.

Julieta Prandi logró obtener justicia luego de que los jueces le otorgaron a Claudio Contardi 19 años de prisión en la causa de abuso sexual agravado contra la actriz durante el matrimonio. Muchos famosos se solidarizaron con ella, pero Carolina Pampita Ardohain se diferenció y prefirió guardar silencio, actitud que fue duramente criticada por Yanina Latorre.

El cronista de "Sálvese Quien Pueda" fue a buscar la palabra de la modelo y ella fue contundente: "No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque yo no soy panelista, no estoy haciendo hoy un programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días".

"No quiero estar involucrada en todos los temas de todos los días", comentó Carolina. Ante esto, el periodista le preguntó por el fallo y ella volvió a responder de manera tajante: "No quiero opinar de este tema porque no me corresponde. Es válido que alguien no quiera estar opinando todo el tiempo de cosas que desconoce y que no son suyos, es como estar robando protagonismo a historias de otras personas".

Luego de estas palabras, Yanina Latorre la fulminó: "Me parece menos empática Pampita con Julieta que Analía por una pregunta que la podés hacer en un panel de televisión". Posteriormente a esto, la conductora de América expresó: "Pampita, tuviste 'Pampita Online' invitabas a gente, preguntabas y tenías panelistas".