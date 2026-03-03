¡Inesperado! Fernanda Iglesias lanzó una bomba sobre Yanina Latorre y Diego Latorre: "Una mendocina"

La panelista de Puro Show hizo una revelación en su cuenta de X sobre la pareja y dejó boquiabiertos a todos.

Fernanda Iglesias lanzó una verdadera bomba en la noche del lunes 2 de marzo y tiene que ver con la relación de Yanina Latorre y su marido, Diego Latorre.

Todo comenzó en la red social X. Iglesias decidió intervenir con un contundente posteo luego de que se hiciera una referencia comparando el éxito de Sálvese Quien Pueda, conducido por Yanina, con la edición especial de Puro Show, que comenzó a las 19 horas.

Fernanda Iglesias portada 1 Fernanda Iglesias lanzó un comentario sobre la pareja que sorprendió a todos. "Yanina se está garchando a Puro Show", escribió Pepe Ochoa en la red social. Pero lo que nadie se esperaba era la respuesta de la panelista del programa de Eltrece.

Sin vueltas y con una afirmación que dejó a todos boquiabiertos, Fernanda Iglesias citó la publicación de Ochoa y aseguró: "Y el marido se está garchando a una mendocina".

Fernanda Iglesias X El posteo de la periodista en X. Captura de pantalla X @ferigleok. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, generando cientos de comentarios y discusiones sobre la veracidad de sus palabras.