Yanina Latorre reveló cómo su marido se enteró de la infidelidad: "Le contó una..."

Yanina Latorre decidió contar que ella también fue infiel y luego de esto comenzaron a salir más datos a la luz.

Yanina Latorre visitó a Rodrigo Lussich y a todo el equipo de Intrusos durante la edición del martes. La conductora de América sorprendió a todos al revelar que le fue infiel a Diego Latorre, su marido y padre de sus hijos.

"Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie", expresó la expanelista de Ángel de Brito.

Luego dejó en claro que "Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados, un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie".

"Diego me agarró, obviamente. Se lo contó una conch... amiga mía en ese momento. ¡No voy a hablar más!".