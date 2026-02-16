Yanina Latorre apuntó contra Cinthia Fernández tras el feroz cruce con Elba Marcovecchio

La conductora de América decidió opinar sobre la pelea escandalosa en El Trece y dejó en claro lo que piensa.

En la emisión del programa de Moria Casán de este lunes feriado por Carnaval se vivió un momento de mucha tensión debido al cruce entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández. Por supuesto que Yanina Latorre no se quedó afuera y opinó sin filtro.

La panelista de Moria expresó que "es un poco estigmatizante hablar de las relaciones pasadas de una persona para sostener su defensa. Me parece que ahí, Elba, te equivocaste". En ese momento, la letrada quiso explicar su punto de vista y, al ser interrumpida varias veces, decidió llamarla Chihuahua, lo que enfureció a Cinthia Fernández.

Yanina Latorre habló en su programa de radio y fue tajante: "Yo creo que Cinthia, desde que está con Castillo, ella cree que es una mujer del derecho y cree que es una abogada. Bardea abogadas con un ímpetu...".

"¡Que ataque, por Dios! Se equivoca ella", expresó la conductora de América respecto a la pelea entre Elba y Cinthia. En otra parte de su opinión subrayó que "yo creo que se comió a Castillo y cree que es abogada o él le dirá qué decir".