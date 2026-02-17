"Te amo, gordo": Pablo Echarri salió a defender a Luciano Castro y explotó contra la prensa

En medio de la internación de Castro, el actor habló en un móvil de Puro Show y apuntó contra la prensa

En plena exposición mediática que atraviesa Luciano Castro, una de las voces que salió a respaldarlo fue la de Pablo Echarri. El actor habló en Puro Show y no dudó en manifestar su acompañamiento en este momento complejo. "Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo", expresó Echarri.

"Y yo estoy con él. Ya le mandé un mensaje, que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…", agregó el artista, aludiendo a una relación que se sostiene desde hace más de tres décadas.

Pablo Echarri en Puro Show El actor apoyó a Luciano Castro. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El actor también reflexionó sobre el tratamiento mediático del caso y cuestionó lo que considera un exceso.

"Me parece que en este momento la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque más allá de las particularidades del momento, agarran y no largan, hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo", sostuvo Pablo Echarri.

Esto fue lo que dijo Pablo Echarri en Puro Show sobre Luciano Castro Pablo Echarri Salió A Defender A Luciano Castro Y Apuntó Contra La Prensa Por último, el artista reforzó su postura con un mensaje directo a su colega: "A Luciano lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre. Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento".