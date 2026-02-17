"Te amo, gordo": Pablo Echarri salió a defender a Luciano Castro y explotó contra la prensa
En medio de la internación de Castro, el actor habló en un móvil de Puro Show y apuntó contra la prensa
En plena exposición mediática que atraviesa Luciano Castro, una de las voces que salió a respaldarlo fue la de Pablo Echarri. El actor habló en Puro Show y no dudó en manifestar su acompañamiento en este momento complejo. "Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo", expresó Echarri.
"Y yo estoy con él. Ya le mandé un mensaje, que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…", agregó el artista, aludiendo a una relación que se sostiene desde hace más de tres décadas.
Te Podría Interesar
El actor también reflexionó sobre el tratamiento mediático del caso y cuestionó lo que considera un exceso.
"Me parece que en este momento la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque más allá de las particularidades del momento, agarran y no largan, hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo", sostuvo Pablo Echarri.
Esto fue lo que dijo Pablo Echarri en Puro Show sobre Luciano Castro
Por último, el artista reforzó su postura con un mensaje directo a su colega: "A Luciano lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre. Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento".
Tras sus palabras, Fernanda Iglesias, panelista del ciclo de Eltrece, intervino para responderle al actor. A pesar de la intención de los conductores de cerrar el tema, marcó su postura sin rodeos: "Él dice que le faltamos el respeto a Luciano Castro, y Luciano Castro fue el primero en faltarle el respeto a su novia. Quiero decirle eso, para que quede en claro".