"Todos sabemos por qué...": Fernanda Iglesias no tuvo piedad y aniquiló a Luciano Castro tras la sorpresiva internación
La fuerte crítica de Fernanda Iglesias que sacudió las redes ante la noticia de la internación de Luciano Castro.
El ambiente artístico está convulsionado tras la noticia que coloca a Luciano Castro en una situación límite. El galán decidió recluirse en una clínica especializada para abordar un complejo cuadro conductual que terminó por dinamitar su noviazgo con Griselda Siciliani.
Lo que comenzó como un rumor de pasillo cobró fuerza en las últimas horas al conocerse que el trasfondo de esta internación voluntaria no sería otro que una "adicción al sexo", patología que habría quedado expuesta tras sus recientes escándalos públicos. Ante las dudas, Fernanda Iglesias optó por aniquilarlo en redes.
Te Podría Interesar
El colapso emocional de Luciano Castro que no le importó a Fernanda Iglesias
Según detalló Pepe Ochoa en la pantalla de LAM, el objetivo de Luciano Castro es "desintoxicarse y volver a estar en eje", después de haber admitido ante sus íntimos que atravesaba un pozo anímico sin precedentes.
Sin embargo, no todos en el medio se solidarizaron con el actor. La panelista Fernanda Iglesias utilizó sus plataformas digitales para lanzar dardos venenosos que caldearon aún más la atmósfera.
"No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda", disparó sin filtros la periodista de Puro Show. Lejos de detenerse allí, Iglesias sembró un manto de misterio sobre la verdadera razón del tratamiento: "Me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué".
La gravedad del diagnóstico vinculado a su conducta sexual pone el foco en una problemática que el actor habría intentado ocultar durante años. En el piso de América TV remarcaron que el estado emocional de Castro es frágil y que la decisión de buscar ayuda profesional fue el último recurso para intentar salvar lo que queda de su imagen pública y su integridad personal. El "infierno" que el propio Castro describió parece haber llegado a su punto más álgido, obligándolo a alejarse de las cámaras para enfrentar sus propios demonios.