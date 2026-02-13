"Todos sabemos por qué...": Fernanda Iglesias no tuvo piedad y aniquiló a Luciano Castro tras la sorpresiva internación

La fuerte crítica de Fernanda Iglesias que sacudió las redes ante la noticia de la internación de Luciano Castro.

La crisis de Castro no le ganó el corazón a Fernanda Iglesias. / Captura de TV

El ambiente artístico está convulsionado tras la noticia que coloca a Luciano Castro en una situación límite. El galán decidió recluirse en una clínica especializada para abordar un complejo cuadro conductual que terminó por dinamitar su noviazgo con Griselda Siciliani.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Griselda Siciliani decidió cortar el vínculo de forma definitiva tras descubrir los engaños del actor. @castrolucianook Lo que comenzó como un rumor de pasillo cobró fuerza en las últimas horas al conocerse que el trasfondo de esta internación voluntaria no sería otro que una "adicción al sexo", patología que habría quedado expuesta tras sus recientes escándalos públicos. Ante las dudas, Fernanda Iglesias optó por aniquilarlo en redes.

El colapso emocional de Luciano Castro que no le importó a Fernanda Iglesias Según detalló Pepe Ochoa en la pantalla de LAM, el objetivo de Luciano Castro es "desintoxicarse y volver a estar en eje", después de haber admitido ante sus íntimos que atravesaba un pozo anímico sin precedentes.

Luciano Castro (1) El diagnóstico de "adicción al sexo" sería el principal motivo detrás de la internación del galán. Fotos: captura de video / América TV. Sin embargo, no todos en el medio se solidarizaron con el actor. La panelista Fernanda Iglesias utilizó sus plataformas digitales para lanzar dardos venenosos que caldearon aún más la atmósfera.

fernanda iglesias vs castro (1) "Todos sabemos por qué": el misterioso tuit de Iglesias que generó miles de especulaciones. @ferigleok "No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda", disparó sin filtros la periodista de Puro Show. Lejos de detenerse allí, Iglesias sembró un manto de misterio sobre la verdadera razón del tratamiento: "Me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué".