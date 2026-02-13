La palabra de Luciano Castro luego de internarse en un centro de rehabilitación: "Vengo a sanar"

El actor Luciano Castro habló con Moria Casán y le dio permiso para compartir sus palabras en La Mañana de Moria.

El actor está muy enojado con los medios. / Archivo MDZ

La internación de Luciano Castro sumó un capítulo revelador gracias a la intervención de la lengua más filosa del espectáculo: Moria Casán. Mientras el galán permanece recluido en un centro especializado tras su ruptura con Griselda Siciliani, la "One" se convirtió en su portavoz oficial.

Moria Casan dio a conocer la palabra de Luciano Castro. Según la conductora de eltrece, fue el propio protagonista quien le dio luz verde para difundir sus sensaciones, aclarando que no tiene intenciones de dialogar con la prensa tradicional en este momento de vulnerabilidad.

El desgarrador testimonio de Luciano Castro que Moria Casán hizo público Durante la emisión de La Mañana con Moria, la diva fue tajante al explicar que el actor la autorizó a exponer sus textuales: “A mí me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”. La conductora detalló que Luciano fue muy directo respecto al objetivo de su reclusión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”.

moria casan sobre luciano castro Moria Casán reveló detalles inéditos de su charla privada con Luciano Castro en su programa. Captura Eltrece A pesar de las restricciones, Moria logró comunicarse con él en “el rato que puede tener el celular”, notándolo sumamente enfocado en su recuperación emocional y física fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

portada luciano castro (5) El actor se encuentra internado por decisión propia para "sacarse fantasmas" de encima. Captura Telefe El actor también aprovechó el contacto para descargar su bronca contra el tratamiento que los medios le dieron a sus recientes infidelidades. Según Casán, “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.