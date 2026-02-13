La palabra de Luciano Castro luego de internarse en un centro de rehabilitación: "Vengo a sanar"
El actor Luciano Castro habló con Moria Casán y le dio permiso para compartir sus palabras en La Mañana de Moria.
La internación de Luciano Castro sumó un capítulo revelador gracias a la intervención de la lengua más filosa del espectáculo: Moria Casán. Mientras el galán permanece recluido en un centro especializado tras su ruptura con Griselda Siciliani, la "One" se convirtió en su portavoz oficial.
Según la conductora de eltrece, fue el propio protagonista quien le dio luz verde para difundir sus sensaciones, aclarando que no tiene intenciones de dialogar con la prensa tradicional en este momento de vulnerabilidad.
Te Podría Interesar
El desgarrador testimonio de Luciano Castro que Moria Casán hizo público
Durante la emisión de La Mañana con Moria, la diva fue tajante al explicar que el actor la autorizó a exponer sus textuales: “A mí me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”. La conductora detalló que Luciano fue muy directo respecto al objetivo de su reclusión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”.
A pesar de las restricciones, Moria logró comunicarse con él en “el rato que puede tener el celular”, notándolo sumamente enfocado en su recuperación emocional y física fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
El actor también aprovechó el contacto para descargar su bronca contra el tratamiento que los medios le dieron a sus recientes infidelidades. Según Casán, “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.
Un punto que Moria Casán quiso dejar bien claro es que no hubo presiones externas para este paso: “Luciano se internó por voluntad propia. Es una decisión que tomó él”. Sin embargo, la conductora confesó que el galán está atravesado por la nostalgia y el arrepentimiento, admitiendo que “lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”. Estas palabras confirman que, a pesar de los errores del pasado, el motor de su cambio es la reconstrucción de sus lazos familiares más profundos.