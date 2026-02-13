Se viralizó la primera foto de Luciano Castro desde el centro de rehabilitación

Desde las redes sociales, la fotografía compartida por LAM se viralizó y los usuarios aseguraron que parece una prisión.

Un audio que se viralizó fue la llama que encendió la crisis total en la vida de Luciano Castro. El galán de telenovelas no pudo serlo en la vida real y su intento de romance en Europa terminó por completo con la relación que mantenía con Griselda Siciliani.

Sin poder darle muchas vueltas al asunto, Castro decidió hacer terapia para poder sanar sus heridas y evolucionar como pareja. Desde el centro de rehabilitación poco se ha dicho; sin embargo, Ángel De Brito siempre tiene la primicia.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Griselda Siciliani tomó una contundente decisión y Castro lo está sufriendo. Captura TV Telefe. En esta ocasión, en medio de un hermetismo que poco dejaba contar sobre la situación de Luciano Castro, se dio a conocer la primera fotografía del actor desde el centro de rehabilitación. En la imagen compartida por @elejercitodelam en su cuenta de X e Instagram, se lo ve parado frente a maquinarias de gimnasio junto a otros dos internos.

foto-luciano-castro-terapia Así se ve Luciano Castro en rehabilitación. @elejercitodelam "Esta foto fue subida ayer por uno de los compañeros", anuncia en letras grandes el líder de LAM, Ángel De Brito. Y abajo agregó que dentro del lugar de terapia hubo discusiones tras el posteo de esta imagen: "Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados porque se armó tremendo conflicto".

Los primeros detalles de Luciano Castro, según Pepe Ochoa Luciano Castro estuvo muy expuesto luego de la infidelidad a Griselda Siciliani y Pepe Ochoa reveló en LAM que decidió internarse de manera voluntaria para poder mejorar y despejarse. Esta noticia sorprendió a todos en América y el panelista contó detalles.