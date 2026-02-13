Se viralizó la primera foto de Luciano Castro desde el centro de rehabilitación
Desde las redes sociales, la fotografía compartida por LAM se viralizó y los usuarios aseguraron que parece una prisión.
Un audio que se viralizó fue la llama que encendió la crisis total en la vida de Luciano Castro. El galán de telenovelas no pudo serlo en la vida real y su intento de romance en Europa terminó por completo con la relación que mantenía con Griselda Siciliani.
Sin poder darle muchas vueltas al asunto, Castro decidió hacer terapia para poder sanar sus heridas y evolucionar como pareja. Desde el centro de rehabilitación poco se ha dicho; sin embargo, Ángel De Brito siempre tiene la primicia.
En esta ocasión, en medio de un hermetismo que poco dejaba contar sobre la situación de Luciano Castro, se dio a conocer la primera fotografía del actor desde el centro de rehabilitación. En la imagen compartida por @elejercitodelam en su cuenta de X e Instagram, se lo ve parado frente a maquinarias de gimnasio junto a otros dos internos.
"Esta foto fue subida ayer por uno de los compañeros", anuncia en letras grandes el líder de LAM, Ángel De Brito. Y abajo agregó que dentro del lugar de terapia hubo discusiones tras el posteo de esta imagen: "Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados porque se armó tremendo conflicto".
Los primeros detalles de Luciano Castro, según Pepe Ochoa
Luciano Castro estuvo muy expuesto luego de la infidelidad a Griselda Siciliani y Pepe Ochoa reveló en LAM que decidió internarse de manera voluntaria para poder mejorar y despejarse. Esta noticia sorprendió a todos en América y el panelista contó detalles.
"Nos llegó un dato de una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani donde Luciano le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor", dijo el periodista en LAM. "Siente que todo lo que construye lo destruye y que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno", expresó Pepe Ochoa sobre los detalles que le brindaron desde el círculo cercano de Luciano Castro.