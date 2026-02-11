La expareja del actor decidió hablar profundamente y no dudó en contar lo peor de la relación.

Luciano Castro volvió a estar en los portales de los diarios y también en los diferentes programas que cubren el mundo de la farándula. Es que Florencia Vigna decidió destrozar al actor en una entrevista con Intrusos (América TV).

Hace poco reveló que el actor le quedó debiendo dinero y lo hizo público: "Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos", esto lo hizo sin nombrar a Luciano Castro.

Respecto a por qué lo hizo público, Florencia dejó en claro que había dichos de que ella no podía hablar, ya que no tenía hijos: "Yo entiendo esa parada, pero vivió tres años en mi casa y lo banqué en todas. Fui cornuda, banqué actos de violencia y estoy cansada de ser bolu..."

Florencia Vigna hundió a Luciano Castro: Florencia Vigna prendió el ventilador y hundió fuertemente a Luciano Castro: "Violencia" "Siento que di un montón de cosas y que quedaron totalmente pisoteadas por un hombre que me llevaba veinte años más y que me dejó traumada para muchas cosas", sostuvo la artista sobre la historia con Luciano Castro.