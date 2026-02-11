¡Tensión! Un cronista de A24 fue increpado por manifestantes en el Congreso: "Cobarde"

El periodista Fabián Rubino se encontraba cubriendo la manifestación por la reforma laboral y fue increpado por manifestantes.

El Congreso fue el punto de encuentro de los manifestantes que están en contra de la reforma laboral que se está debatiendo en la Cámara de Senadores. En este contexto, Fabián Rubino, cronista de A24, fue agredido e increpado por diferentes personas.

Todo ocurrió en una de las salidas que realizó el equipo periodístico mientras se encontraban cubriendo los disturbios que se generaron y fue allí en el que los manifestantes se le avalanzaron al comunicador de A24.

"A24 estás a favor de Milei pu...", expresó un hombre y en ese instante el periodista decidió enfrentarlo cara a cara y sin tener miedo alguno: "Vení, dale. ¿Por qué no das la cara, cobarde? Tenés que dar la cara para hablar. Yo no hablo con gente que se tapa la cara". En ese momento el manifestante le expresó: "Cobarde sos vos, sos un traidor".

"Vos apoyás al gobierno, hijo de p... Nos estamos cag... de hambre", se lo escuchó a otra persona que se acercó al periodista. En otra parte del móvil siguió enfrentando al comunicador y siguió con los reclamos.