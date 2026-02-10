Sergio Lapegüe debutó en A24 abordando un gran escándalo que salpica a Javier Milei

El conductor regresó a las arenas de los canales de noticias, y entre otros temas, focalizó en el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Este lunes, Sergio Lapegüe regresó al mundo de los canales de noticias tras un paréntesis de una temporada luego de su sorpresiva salida de TN. El conductor desembarcó en 2025 en América TV con el magazine Lape Club Social, que hoy volvió al ruedo en la misma pantalla en horario de 10 a 13; mientras que de 22 a 23 estrenó Noche de noticias, nuevo ciclo informativo en A24.

Tras presentar a su equipo conformado por Martín Angulo, Robertino Sánchez Flecha, Mariel Fitz Patrick, Manu Jove y Julián Alvez; Lapegüe interactuó en el pase con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti. Con los conductores de WiFi A24, la flamante figura de la señal abordó el tema del procesamiento a Diego Spagnuolo, exfuncionario del riñón de Javier Milei.

El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a quien se desempeñó como primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Milei. Las acusaciones en contra de Spagnuolo involucran cargos de cohecho activo, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Sergio Lapegüe estrenó nueva propuesta en A24 abordando un caso que preocupa a Javier Milei Sergio Lapegüe debutó en A24 La Justicia procesó a Spagnuolo señalándolo como uno de los presuntos jefes de una organización criminal que habría cooptado el funcionamiento de la ANDIScon el objetivo de obtener beneficios económicos a través de licitaciones direccionadas, cobro de sobornos y sobreprecios en contrataciones públicas.

En su desembarco en A24, Sergio Lapegüe tildó a los responsables de este caso de "banda de inhumanos que se quedaban con el dinero que le correspondía a los que más lo necesitaban", y el periodista recordó los famosos audios de Diego Spagnuolo que en algún momento fueron minimizados por el gobierno de Javier Milei, bajo el argumento de que fueron creados por inteligencia artificial.