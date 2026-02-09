¡Felicitaciones! Confirmaron que nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

La noticia la dieron a conocer en la televisión española y se viralizó rápidamente por las diferentes redes sociales.

El Chino Darín y Úrsula Corberó están pasando el momento más lindo a nivel familiar, es que finalmente fueron padres. La noticia fue dada a conocer por la periodista Lorena Vázquez en un ciclo de Antena 3, conocido canal.

Fue así que la actriz de 36 años dio a luz a su bebé y lo hizo en la localidad de Barcelona. Tiempo atrás corrió un rumor de que el nacimiento podría darse en Buenos Aires o Madrid, pero finalmente ocurrió en Barcelona.

"Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Ha dado a luz Úrsula Corberó en Barcelona. Un cambio de planes porque tenía previsto hacerlo en Buenos Aires", comentó la periodista en el programa de televisión español.

La actriz compartió en el mes de septiembre del 2025 una publicación anunciando el embarazo: "Esto no es IA", expresó junto a la imagen de ella donde lució su panza de embarazada y sus seguidores la felicitaron.