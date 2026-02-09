Presenta:

Mdz Show

|

Chino Darín

¡Felicitaciones! Confirmaron que nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

La noticia la dieron a conocer en la televisión española y se viralizó rápidamente por las diferentes redes sociales.

MDZ Show

Chino Darín y Úrsula Corberó son padres. Foto: @chinodarin

Chino Darín y Úrsula Corberó son padres. Foto: @chinodarin

Foto: Instagram/ @chinodarin.

El Chino Darín y Úrsula Corberó están pasando el momento más lindo a nivel familiar, es que finalmente fueron padres. La noticia fue dada a conocer por la periodista Lorena Vázquez en un ciclo de Antena 3, conocido canal.

Fue así que la actriz de 36 años dio a luz a su bebé y lo hizo en la localidad de Barcelona. Tiempo atrás corrió un rumor de que el nacimiento podría darse en Buenos Aires o Madrid, pero finalmente ocurrió en Barcelona.

Te Podría Interesar

"Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Ha dado a luz Úrsula Corberó en Barcelona. Un cambio de planes porque tenía previsto hacerlo en Buenos Aires", comentó la periodista en el programa de televisión español.

Úrsula Corberó y el Chino Darín fueron padres en Barcelona

¡Felicitaciones! Confirmaron que nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

La actriz compartió en el mes de septiembre del 2025 una publicación anunciando el embarazo: "Esto no es IA", expresó junto a la imagen de ella donde lució su panza de embarazada y sus seguidores la felicitaron.

Captura de pantalla 2026-02-09 203443
El Chino Dar&iacute;n y &Uacute;rsula Corber&oacute; ya son padres.&nbsp;

El Chino Darín y Úrsula Corberó ya son padres.

Por el momento, la pareja no se ha expresado públicamente en las redes sociales luego de la noticia que dio a conocer Lorena Vázquez. Se espera que lo hagan con el correr de los días.

Archivado en

Notas Relacionadas