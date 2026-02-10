La miniserie policial que sigue siendo la mejor del género a una década de su estreno

La vida de una persona puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una mala decisión, un recuerdo borroso, una escena que no se puede explicar del todo. Basta con sembrar la duda de qué fue lo que pasó, para generar tensión y suspenso.

Con esa lógica se construye The Night Of , una miniserie estrenada en 2016 y disponible en HBO Max , que se anima a mostrar con crudeza y realismo es sistema judicial estadounidense.

Estrenada hace casi una década, The Night Of se estrenó como una miniserie 8 episodios que rápidamente se ganó el respeto de la crítica. No fue un éxito masivo en términos de rating, pero sí una de esas producciones que construyen prestigio. Su presencia en el catálogo de HBO Max la convierte en una recomendación ideal para quienes buscan algo distinto al policial clásico, más cercano al drama humano que al rompecabezas detectivesco.

La historia arranca con un crimen brutal en Nueva York. Un joven estudiante, Nasir Khan, sale una noche que cambia su vida para siempre y termina acusado de un asesinato que asegura no haber cometido. A partir de ahí, la serie se mete de lleno en un laberinto judicial. Interrogatorios confusos, abogados desbordados, fiscales implacables y un sistema que parece diseñado para aplastar a quien cae en él.

Sin grandes golpes de efecto ni revelaciones forzadas, The Night Of construye tensión desde lo cotidiano. El foco no está solo en el “qué pasó”, sino en el impacto emocional y psicológico del proceso. La cárcel, la espera del juicio, el desgaste de las familias y la lenta transformación de los personajes son el verdadero corazón del relato.

La serie se basa en Criminal Justice, una ficción británica creada por Peter Moffat. La adaptación estadounidense toma ese punto de partida y lo traslada a una Nueva York contemporánea, marcada por el miedo, los prejuicios raciales y una justicia que no siempre funciona como debe. Aunque no se inspira en un caso real específico, dialoga de manera directa con debates muy actuales sobre racismo estructural, presunción de inocencia y desigualdad ante la ley.

Tráiler de The Night Of

El actor Riz Ahmed se pone en la piel de Nasir con una vulnerabilidad notable, en un papel que fue clave para su consolidación en Hollywood. A su lado brilla John Turturro, como un abogado desaliñado pero brillante. El resto del elenco incluye a Michael Kenneth Williams, Bill Camp y Jeannie Berlin.

Desde su estreno, The Night Of se consolidó como una pieza de culto para la crítica especializada, que la ha definido como un retrato crudo y milimétrico de las fallas del sistema judicial estadounidense. Con una altísima valoración en sitios como Rotten Tomatoes, la prensa destacó las actuaciones de Ahmed y Turturro. Más allá del drama y las actuaciones, es la atmósfera y la capacidad del guion de transformar una serie criminal en una angustiosa odisea humana.

Si estás buscando una serie intensa, atrapante, realista y con toneladas de suspenso, The Night Of es justamente lo que necesitás. Con 8 episodios de casi una hora cada uno, es una joya del género que no vas a querer pasar por alto.