El policial de 6 episodios que arrasa en Netflix y sorprende con un giro final

Esta miniserie policial de Netflix se convirtió en una de las más vistas y sorprende con un final inesperado que nadie imaginaba.

Las miniseries policiales y de crímenes se consolidaron como uno de los géneros más elegidos por el público. Con pocos episodios, estas producciones logran atrapar al espectador a través de giros narrativos, teorías cruzadas y secretos ocultos que se revelan de manera progresiva, una fórmula que Netflix supo capitalizar con varios títulos recientes.

Entre las propuestas que se mantienen entre lo más visto de la plataforma, según el ranking de FlixPatrol, aparece “Ella y Él”, una miniserie de apenas seis episodios que combina crimen, suspenso y drama personal. La historia se centra en el asesinato de una mujer en un pequeño pueblo, un hecho que abre múltiples líneas de investigación y siembra sospechas sobre distintos personajes.

Mirá el trailer de la miniserie Embed - Él y ella - tráiler oficial de Netflix El eje del relato está puesto en una periodista que regresa a su ciudad natal para cubrir el caso y en su esposo, o ex pareja, quien es el encargado de liderar la investigación policial. Ambos mantienen una relación tensa y marcada por conflictos del pasado, lo que añade una capa extra de tensión a una trama ya cargada de intriga y desconfianza.

Según la sinopsis oficial, “un detective y una periodista que están casados pero distanciados compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso”. A partir de este punto, la miniserie construye un juego constante de sospechas, revelaciones parciales y secretos que involucran tanto a los protagonistas como a los habitantes del pueblo.