Netflix arranca febrero con estrenos de alto impacto: todas las series y películas que no te podés perder

El 2026 arrancó con todo y con la llegada de febrero las plataformas de streaming tienen nuevas propuestas para atraer a los fanáticos. Netflix confirmó su lista de estrenos y en esta nota te dejamos los títulos imperdibles que no te vas a querer perder.

Desde documentales hasta producciones audiovisuales argentinas que no te dejarán despegarte del sillón por ningún motivo. Entre las más esperadas se encuentra En el Barro con la participación de la China Suárez.

Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de fundición sufren de envenenamiento por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos. La serie se estrena el próximo 11 de febrero .

Al detectar muchos casos de saturnismo infantil, decide denunciar lo que esta pasando y atender a los afectados. Su compromiso la enfrenta al sistema comunista, que prioriza la imagen industrial sobre la salud pública.

Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas. La nueva temporada retoma la historia en la cárcel de La Quebrada.

En el barro 2 - adelanto Che Netflix

En esta nueva entrega entran en juego Gladys "La Borges" (Ana Garibaldi) y Nicole (Eugenia China Suárez). La segunda temporada se estrenará en la plataforma el próximo 13 de febrero y promete ser un verdadero éxito.

Cortafuego

Cortafuego construye una atmósfera inquietante marcada por la angustia de una búsqueda contrarreloj y el impacto emocional de una pérdida que lo pone todo en duda. Completan el reparto Candela Martínez y Mika Arias.

Cortafuego - Netflix

La historia sigue a Mara (Belén Cuesta), quien tras la muerte de su marido, viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de éste, Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias) a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Pero lo que debía ser un mero trámite de despedida se convierte en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro.

La película se estrena el próximo 20 de febrero y es otra de las más esperadas en Netflix.