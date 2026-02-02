La cruda historia real detrás de la película argentina que la rompe en Netflix

La mujer de la fila es una película que está en Netflix protagonizada por Natalia Oreiro . Muestra la lucha de una madre por sacar a su hijo de la cárcel que fue preso por robar. Una historia de angustia y dolor que esconde un caso real argentino.

“Para sacar a su hijo de la cárcel, una madre se enfrenta a un sistema judicial corrupto y encuentra a otras mujeres que libran batallas similares. Basada en una historia real”, resume la sinopsis Netflix .

La verdadera historia de esta película fue protagonizada por Andrea Casamento cuando su vida dio un vuelco dos décadas atrás cuando su hijo fue preso por error y el sistema judicial la empujó a un mundo desconocido para ella: las filas de espera en las cárceles argentinas.

El testimonio de esta mujer va mucho más allá de su experiencia que después transformó en activismo. Hace 20 años su hijo de 18 años fue llevado a la cárcel por error durante seis meses. Lo habían confundido con alguien que robó cuatro empanadas. Lo cierto es que el joven quedó tras las rejas.

Lo que empezó para esta mujer como una llamada de auxilio para saber si su hijo estaba vivo se convirtió en una conexión telefónica diaria y una dolorosa lucha. En el medio de su odisea, Andrea conoció a un hombre que estaba preso y le daba información de su hijo y ese vínculo trascendió los muros.

Andrea se casó dentro del penal con Alejo y lo acompañó los 16 años que duró su condena. Tuvieron un hijo que fue fruto de ese amor y de esa relación que muchos juzgaron.

"La cárcel te desnuda el alma", reflexiona Andrea al recordar cómo tuvo que enfrentar los prejuicios, incluso dentro de su propia familia, para seguir lo que dictaba su corazón en un momento donde sentía que ya no tenía nada más que perder.

En el caso de la película, el guión se trabajó con Andrea y otras integrantes de la asociación civil que ella misma fundó. Además, las “extras” que hacen fila para entrar al penal son personas de la vida real de Andrea que le aportaron autenticidad al relato.

La diferencia entre la película y la realidad es que el hijo de Natalia Oreiro en la ficción había robado, mientras que en la vida real el hijo de Andrea fue preso por error.