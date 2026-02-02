Presenta:

Netflix: el drama romántico inspirado en hechos reales que te enseñará a reparar un corazón roto

Una película para disfrutar en una tarde y emocionarte con cada escena. No te pierdas esta joya oculta de Netflix.

Marla Ferrón

Una película cargada de emociones. 

Las películas románticas y cargadas de sensibilidad son la última tendencia en Netflix. Estas historias sobre duelos y relaciones que ayudan a recuperar la vida del protagonista circulan sin cansancio, pero hay una película marcada por el humor y la vulnerabilidad que ha conquistado a la plataforma de streaming.

Despertar del duelo se estrenó en 2024 y recuerda un poco a Las vueltas de la vida (2006) con Jennifer Garner. Esta última muestra de cerca la vida de una mujer que no conocía al hombre con el que iba a casarse, pero ofrece una historia más íntima y melancólica alejada de los clichés.

No te pierdas el tráiler de esta película

Embed - Despertar Del Duelo Tráiler Oficial Netflix

El despertar del duelo es casi una versión moderna del mismo film. En esta película seguimos de cerca a Marc, que tras la muerte de su esposo, viaja a París con sus amigos para procesar la pérdida. Pero allí descubre secretos que sacuden sus cimientos y hacen pensar que quizás no conocía a su pareja como creía.

La película es un drama que refleja las experiencias de muchos durante la pandemia de COVID-19, una época marcada por las pérdidas y el cambio social. Se presenta un escenario complejo donde los protagonistas exploran el amor, relegando las relaciones románticas a segundo plano.

despertar del duelo 1
La película está disponible en Netflix y dura 1 hora y 40 minutos.

El despertar del duelo cuenta con un equipo que transmite el dolor y descubrimiento de los personajes, pero lo más llamativo es que Dan Levy es el director y protagonista. Él impregna esta historia con una reflexión sobre el dolor y el autodescubrimiento en situaciones desconocidas que logra conectar con la audiencia.

