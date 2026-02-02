Netflix: el drama romántico inspirado en hechos reales que te enseñará a reparar un corazón roto
Una película para disfrutar en una tarde y emocionarte con cada escena. No te pierdas esta joya oculta de Netflix.
Las películas románticas y cargadas de sensibilidad son la última tendencia en Netflix. Estas historias sobre duelos y relaciones que ayudan a recuperar la vida del protagonista circulan sin cansancio, pero hay una película marcada por el humor y la vulnerabilidad que ha conquistado a la plataforma de streaming.
Despertar del duelo se estrenó en 2024 y recuerda un poco a Las vueltas de la vida (2006) con Jennifer Garner. Esta última muestra de cerca la vida de una mujer que no conocía al hombre con el que iba a casarse, pero ofrece una historia más íntima y melancólica alejada de los clichés.
El despertar del duelo es casi una versión moderna del mismo film. En esta película seguimos de cerca a Marc, que tras la muerte de su esposo, viaja a París con sus amigos para procesar la pérdida. Pero allí descubre secretos que sacuden sus cimientos y hacen pensar que quizás no conocía a su pareja como creía.
La película es un drama que refleja las experiencias de muchos durante la pandemia de COVID-19, una época marcada por las pérdidas y el cambio social. Se presenta un escenario complejo donde los protagonistas exploran el amor, relegando las relaciones románticas a segundo plano.
El despertar del duelo cuenta con un equipo que transmite el dolor y descubrimiento de los personajes, pero lo más llamativo es que Dan Levy es el director y protagonista. Él impregna esta historia con una reflexión sobre el dolor y el autodescubrimiento en situaciones desconocidas que logra conectar con la audiencia.