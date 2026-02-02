Netflix: si te gustó Peaky Blinders, esta historia de 1814 te va a atrapar por completo

A veces una serie no falla: simplemente llega a Netflix cuando uno no está para ese ritmo. Con el tiempo, sin ruido de estreno y sin expectativas infladas, ciertas historias se vuelven más fáciles de apreciar. Eso parece estar pasando con Taboo, la miniserie creada por Steven Knight, responsable también de Peaky Blinders.

Tras aterrizar en Netflix años después de su lanzamiento original, la ficción empezó a circular con fuerza entre quienes buscan un drama histórico menos decorativo y más incómodo.

Un Londres de 1814 donde todo se compra en esta serie La trama se instala en Londres, en 1814, en un escenario marcado por disputas comerciales, tensiones imperiales y una ciudad que se siente densa, áspera y desigual. Ese contexto no funciona como simple ambientación: es el motor de una historia donde la política se mezcla con negocios y el barro con la ambición. En medio de ese clima vuelve James Delaney, un hombre que estuvo fuera durante diez años y al que su entorno daba por perdido. Regresa justo para el funeral de su padre, y ese hecho, en apariencia privado, se convierte en un disparador de problemas mucho más grandes.

taboo Netflix Lo que comienza como una herencia con preguntas se transforma rápido en un pulso contra fuerzas enormes. Delaney no llega para encajar: llega para incomodar. Su presencia modifica lealtades, abre heridas y pone a prueba a figuras que se mueven con soltura en salones de poder. La serie no se apura en explicar todo; elige sembrar pistas y dejar que la tensión suba escena por escena. Ese “paso lento” es parte de su identidad: obliga a mirar, a escuchar lo que se calla y a seguir un juego donde cada decisión tiene costo.

Un protagonista que intimida, incluso cuando guarda silencio El personaje central se apoya en el trabajo de Tom Hardy, que construye a Delaney como un hombre opaco, imprevisible y físicamente intimidante. La sensación es clara: siempre sabe más de lo que dice. Alrededor suyo, el elenco sostiene la intriga con presencia y matices: Oona Chaplin, Stephen Graham, Jessie Buckley y Jonathan Pryce empujan una trama coral donde nadie parece completamente confiable y las alianzas pueden cambiar en un suspiro.