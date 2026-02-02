Esta adictiva serie criminal está en Netflix y no podrás dejar de verla

Netflix cuenta con una enorme variedad de series y películas que prometen muchos pero que no siempre tienen un efecto duradero en términos de éxito. Si estás arrancando la semana y buscando qué ver, a continuación te recomendamos una serie del género criminal que al momento de su estreno se llevó los elogios de la crítica.

Estrenada en 2011 en el Reino Unido, Top Boy nació lejos del ruido del streaming . Sus primeras temporadas, hoy conocidas como Summerhouse, tuvieron buena recepción crítica, pero quedaron limitadas a un público local. No era una serie fácil de vender, debido a actores poco conocidos, escenarios duros y una historia sin concesiones.

Años más tarde, Netflix decidió rescatarla, producir nuevas temporadas y relanzarla a nivel mundial. El resultado fue inesperado incluso para sus creadores. Top Boy no solo encontró una audiencia enorme, sino que se volvió más pertinente que nunca.

La serie se sitúa en barrios del este de Londres donde el narcotráfico no es una aventura, sino una salida (a veces la única) para sobrevivir. En el centro están Dushane y Sully, dos socios que buscan mantenerse en la cima de un sistema frágil, violento y profundamente injusto.

Pero Top Boy no trata solo sobre quién manda o quién cae. Trata sobre todo lo que ocurre alrededor de este mundo. Adolescentes que crecen normalizando la violencia, familias que pagan decisiones ajenas, amistades que se rompen sin vuelta atrás.

La serie toma como punto de partida algunos hechos cotidianos del Reino Unido. Su creador Ronan Bennett se apoyó en testimonios reales, noticias y experiencias de comunidades atravesadas por la desigualdad, el racismo estructural y la falta de oportunidades. En una ficción que refleja la falla del sistema, la exclusión y la falta de oportunidades.

El elenco es uno de los puntos sobresalientes. La serie cuenta con las actuaciones de Ashley Walters, Kane Robinson, Michael Ward, Adwoa Aboah y Jasmine Jobson, entre otros.

Mirá el tráiler de Top Boy

Top Boy Tráiler

Desde su estreno, Top Bo y fue celebrada por su realismo y su mirada social. La crítica destacó su capacidad para evitar el sensacionalismo y el público la transformó, con el tiempo, en una serie de culto. Con el impulso de Netflix, su prestigio creció y hoy figura entre las ficciones criminales más respetadas del streaming.

En Netflix se encuentran disponibles tres temporadas de la serie, lanzadas en 2019, 2022 y 2023. Estas fueron producidas directamente por la plataforma, y se consideran técnicamente las temporadas 3, 4 y 5 de la historia original.

Con episodios de 50 minutos de duración, Top Boy es uno de los dramas criminales más crudos y realistas de los últimos tiempos, y es considerada una de las mejores de su género en la última década. Una especie de The Wire, pero con sello británico.