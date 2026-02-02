Jardinería: estas son las plantas que son un imán para que el jardín se llene de colibríes

Los que saben de jardinería señalan que hay varias plantas con flores que son ideales para atraer a estas hermosas aves.

Los amantes de la naturaleza y del jardín aman la visita de un colibrí. Estas aves tienen un significado muy especial, por eso muchos que se dedican a la jardinería recomiendan tener algunas plantas para poder atraerlas con más facilidad cada día.

Plantas que atraen colibríes La clave para atraer a un colibrí está en la botánica estratégica. Hay flores que son imanes para estas aves como por ejemplo la salvia roja, quizás la favorita por su color intenso y el fácil acceso al néctar.

Por otra parte, la fucsia (aljaba) es perfecta para cestas colgantes. Tiene flores pendulares que son ideales para la posición de alimentación del ave. El hibiscus (rosa china) es un clásico que tiene grandes dosis de alimentos y también sirve para atraer mariposas.

colibri Jardinería: una visita muy esperada. Otra opción para el jardín es la bignonia, una enredadera con flores en forma de trompeta. Son “bebederos naturales” perfectos. También la lantana es una opción todo terreno que florece casi todo el año y es resistente al sol directo.

Para que estos visitantes tan especiales se sientan seguros y regresen, no basta con las flores; también debe haber un entorno acogedor, por eso se recomienda priorizar los rojos, naranjas y violetas. Ellos tienen una visión muy aguda para los colores.