Jardinería: la guía definitiva para llenar de color el jardín con las flores que son adictas al sol

Las petunias son plantas ideales para decorar el jardín y muy resistentes. Los expertos en jardinería tienen algunos consejos para cuidarlas.

Los expertos en jardinería siempre recomiendan tener petunias, plantas que son sinónimos de alegría y resistencia. Tienen una amplia gama de colores y una gran capacidad para florecer de manera incansable.

Si bien parecen plantas delicadas, son ideales para los que se inician en el mundo de la jardinería porque con unos cuidados básicos se puede tener una exposición floral que puede durar meses.

Para que estas flores prosperen desde el primer día, el secreto está en la preparación del entorno. No alcanza con enterrar la planta sino que hay que darle algunas herramientas para que puedan crecer fuertes. El mayor enemigo de la especie es el exceso de agua en las raíces, por eso debe tener un drenaje eficiente.

Además, se aconseja un sustrato fértil, suelto y rico en nutrientes para que las raíces se puedan expandir sin esfuerzo. Se trata de plantas adictas al sol. Para una floración abundante se necesita que tengan luz directa la mayor parte del día.

Para mantenerlas se necesita tener el sustrato húmedo, pero evitar los encharcamiento para que no se pudra la base de la planta. También hay que retirar las flores secas regularmente, no solo para mejorar la estética sino para que pueda concentrar su energía en nuevos capullos.