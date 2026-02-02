El plato que se transformó en el "rey del verano" con un ingrediente que es el fetiche de la temporada

En medio de las altas temperaturas del verano nada mejor qué preparar alguna receta que sea refrescante y nutritiva. El verano exige texturas cremosas, pero con sabores vibrantes y ligeros. Este año la tendencia es la evolución rápida del arroz .

En este caso una gran opción es el risotto de limón y vegetales verdes. Es un plato que se consagró como el “rey del verano ” por su capacidad de combinar la calidez de una comida recién hecha con la frescura de los cítricos. Además, tiene el ingrediente fetiche de la temporada que es la burrata fresca.

En este caso la base del arroz caliente fundida con el corazón frío y cremoso de la burrata crea una experiencia sensorial que es única. Además, al usar ralladura de limón y hierbas frescas, se aporta una sensación de ligereza absoluta.

En primer lugar, en una sartén saltear la cebolla con un chorrito de aceite de oliva hasta que esté transparente. Añadir las puntas de los espárragos y reservar algunas para decorar.

El paso siguiente es añadir el arroz y tostarlo un par de minutos hasta que el grano esté brillante. Desglasar con el vino blanco y dejar que el alcohol se evapore.

Para la cocción, se añade de a poco el caldo caliente de cucharón a cucharón, removiendo constantemente. A mitad de la preparación añadir la ralladura de limón.

Por otra parte, cuando el arroz esté al dente, apagar el fuego. Añadir una nuez de manteca fría y un puñado de parmesano. Tapar y dejar reposar 2 minutos.

Por último, servir el arroz en un plato llano. Romper la burrata justo en el centro para que el interior cremoso se derrame sobre el arroz caliente. Finalizar con un chorrito de aceite de oliva virgen y pimienta recién molida.