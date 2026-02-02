Tendencia: por qué recomiendan mezclar hojas de laurel con el detergente

Aunque muchos no lo sepan, el laurel está ganando protagonismo en el mundo de la limpieza . Se trata de un ingrediente estrella para todos los que están buscando una solución libre económica y libre de químicos industriales pesados.

Al combinar esta planta mediterránea con detergente se produce una reacción que logra potenciar los resultados de cada ciclo de lavado.

Esta combinación aprovecha las propiedades de la planta ofreciendo beneficios clave como una acción desinfectante. Sus componentes antifúngicos son ideales para limpiar piezas que acumulan humedad persistente como toallas de baño o ropa deportiva.

Por otra parte, el laurel logra neutralizar el rastro de “encierro” o humedad dejando así un aroma herbal auténtico y limpio. Asimismo, se le atribuye la capacidad de ayudar a fijar los pigmentos ayudando a que las prendas oscuras o de colores vivos no pierdan la intensidad tras los lavados.

Conoce los secretos detrás del laurel: desde el descanso hasta la abundancia. Foto: Shutterstock

Esta mezcla no solamente se limita a la ropa. El agua de laurel al combinarse con jabón de platos es un gran desengrasante para sartenes y vajilla complicada.

Cómo usarlo

Algunos señalan que se puede aplicar en seco, directo al tambor. Se colocan unas diez hojas secas de laurel en una bolsa pequeña de tela. Luego se pone dentro de la lavadora junto a la ropa y usar el detergente como siempre.

Por otra parte, se puede hervir un puñado de hojas en un litro de agua. Una vez que la mezcla esté fría, colar y añadir el líquido resultante en el compartimento del suavizante.