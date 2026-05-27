El fin de un clásico en la cocina: por qué cada vez más hogares descartan la esponja de melamina

La esponja de melamina que durante años fue considerada ideal para la limpieza y para remover la suciedad, actualmente enfrenta un fuerte cuestionamiento. Impulsados por un consumo más consciente, cada vez más hogares deciden jubilar este producto.

Los expertos señalan que el problema radica en su propia naturaleza. Estas esponjas están compuestas por un polímero rígido y poroso que, al frotarse contra las superficies, funciona como una lija milimétrica. Ese proceso de fricción genera un desgaste inevitable: el producto se va desintegrando en partículas invisibles al ojo humano que viajan directo por la cañería del desagüe, sumándose a la preocupante masa de microplásticos que asfixia a los ecosistemas acuáticos.

La dimensión del impacto ambiental fue cuantificada recientemente en un estudio difundido por la prestigiosa revista científica ACS Environmental Science & Technology. Los datos son alarmantes: una sola esponja de melamina es capaz de liberar millones de fibras microscópicas a lo largo de su ciclo de utilidad.

Frente a este escenario, el mercado y los consumidores están mirando hacia atrás, rescatando materiales nobles y de origen vegetal que cumplen la misma función sin hipotecar el medio ambiente.

En este caso toma protagonismo la lufa, una esponja vegetal que es fruto de una planta trepadora que al secarse revela un entramado de fibras ideal para el fregado. No raya, es sumamente duradera y, al terminar su vida útil, se puede compostar porque es 100% orgánica.

También los estropajos fabricados con fibra de coco y cáscara de nuez ofrecen una excelente resistencia para arrancar la grasa pesada, con la ventaja de ser biodegradables y completamente ajenos a la industria del petróleo.