Las flores que se pueden sembrar en febrero para que estalle el jardín de colores en pocos días

En medio del intenso verano los que se dedican a la jardinería siempre tienen desafíos. En este caso el mes de febrero es una oportunidad para este mundo para renovar las plantas. Los que quieren un jardín vibrante deben saber que hay especies que resisten al sol de manera especial.

Jardinería: qué plantar en febrero Los especialistas recomiendan sembrar en esta época plantas que son muy resistentes al sol: zinnia, tagete y celosía. Son variedades, que además de destacarse por sus colores vibrantes y radiantes, son las favoritas de la temporada.

margaritas, planta, flores Las flores dan vida al jardín. En el caso de la zinnia, es una de las plantas más agradecidas. Teniendo sol pleno y riego moderado es una planta que muestra resultados en muy poco tiempo. Sus flores están en una paleta que va del rojo al amarillo y se mantienen constantes si se retiran al marchitarse.

Por su parte, el tagete, conocida como la guardiana del jardín es famosa también por su capacidad para aguantar la sequía. Solamente necesita un suelo que esté bien drenado y además actúa como repelente natural contra los molestos insectos.

En tanto, la celosía es una planta fuera de lo común que aporta una estructura visual distinta y soporta las altas temperaturas del verano. Necesita un riego regular sin encharcar el suelo para que esté firme y colorida.