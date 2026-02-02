El paraíso del verano elegido por familias: parque con piletas enormes con agua termal y precios amigables
Un parque con comodidades para una experiencia integral y segura. Te contamos todos los detalles aquí.
Las altas temperaturas del verano no han llegado a su fin y hemos encontrado un parque acuático termal para que cientos de jubilados disfruten de actividades refrescantes sin poner en riesgo su bolsillo. Se ubica en Corrientes y combina el ocio con las propiedades terapéuticas de las aguas.
Este parque ha ganado terreno entre las familias con niños ya que cuenta con 4 piletas diseñadas para diferentes públicos. Una de ellas es una piscina semiolímpica y la otra tiene una isla central que funciona como bar. Cabe destacar que el agua de ambas tienen temperaturas que oscilan entre los 32° y 42°.
Todo lo que tenés que saber sobre este parque
Las otras dos piletas están diseñadas para los más pequeños, de entre 2 a 5 años, aunque también se permiten a adolescentes. Estas cuentan con juegos acuáticos, toboganes y un balde aspersor. Las instalaciones son seguras y están equipadas para que toda la familia pueda disfrutar.
En cuanto a comodidades, el parque ofrece sectores parquizados para descanso y toma de sol con reposeras, vestuarios, duchas, sanitarios, enfermería, buffet, proveeduría, accesibilidad garantizada con rampas y senderos adaptados para personas con movilidad reducida.
El valor de las tarifas varían según algunos factores. La entrada general cuesta $8000 pesos y para personas desde los 12 años, en cambio, los residentes locales solo deben acreditar $4000 (deben contar con un domicilio en Monte Caseros). Para ingresar y pagar es requisito obligatorio presentar el DNI en la entrada.