El drama basado en crímenes reales que impacta en Netflix

"Chicas perdidas" en Netflix narra la lucha de Mari Gilbert por encontrar a su hija, basada en hechos reales y crímenes sin resolver en Long Island.

Chicas perdidas ( Lost Girls, su título original) es una película de drama disponible en Netflix basada en hechos reales. La historia está inspirada en la desaparición de Shannan Gilbert y los crímenes sin resolver que siguieron en Long Island, Nueva York.

Fue dirigida por Liz Garbus y se estrenó en 2020. El guion está basado en el libro Lost Girls: An Unsolved American Mystery de Robert Kolker, que investigó el caso real. La trama sigue a Mari Gilbert, interpretada por Amy Ryan, una madre que lucha por encontrar a su hija Shannan. Ella había desaparecido tras visitar a un cliente, y su caso no recibió atención inmediata de las autoridades.

La búsqueda de Mari pone en evidencia una serie de asesinatos de mujeres jóvenes en la zona de Gilgo Beach, muchas de ellas trabajadoras sexuales. Estas muertes se atribuyen a un posible asesino serial no identificado por mucho tiempo, conocido como el Long Island Serial Killer.

NETFLIX NETFLIX. Chicas perdidas NETFLIX La película muestra el dolor, la frustración y la determinación de una madre frente a la indiferencia institucional. Aunque algunos detalles del caso real siguen sin resolverse, el film refleja cómo la presión pública puede cambiar el rumbo de una investigación policial.

Lost Girls dura alrededor de 95 minutos. Es una historia intensa que combina drama, crimen y reflexión social, destacando tanto la lucha humana como las fallas del sistema de justicia.