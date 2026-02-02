Así de linda se veía Mirtha Legrand en su juventud

Mirtha Legrand es un ícono del cine y la televisión argentina. Hoy, a sus 98 años, sigue vigente con su emblemático programa.

Rosa María Juana Martínez Suárez, conocida como Mirtha Legrand, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, Santa Fe. Desde muy joven se destacó por su talento y belleza, y su nombre pronto se convirtió en sinónimo de la televisión y el cine argentino.

A los 14 años, La Chiqui, debutó en el cine con Los martes, orquídeas, un papel que la lanzó a la popularidad. Durante las décadas de 1940 y 1950 participó en numerosas películas, muchas de ellas dirigidas por destacados cineastas de la época. Algunos de sus títulos más recordados son La pequeña señora de Pérez y La vendedora de fantasías. Su trabajo en el cine le permitió consolidarse como una de las actrices más queridas del país.

Aunque ya era famosa por su cine, la verdadera transformación llegó con la televisión. En 1968 debutó como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, un programa que combinaba entrevistas con figuras del espectáculo, la política y la cultura. La simpleza de su formato (una mesa, comida y conversación) cautivó al público y marcó un antes y un después en la televisión argentina.

Este programa es uno de los espacios más longevos de la televisión en Latinoamérica, transmitiéndose con distintas variantes durante más de 50 años y convirtiéndose en emblema de la cultura mediática argentina.