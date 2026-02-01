A días de cumplir 99 años, Mirtha Legrand se despidió de Mar del Plata: "Estoy triste"

Mirtha Legrand realizó su último programa desde La Feliz y volverá a Buenos Aires para continuar con el ciclo.

Mirtha Legrand es sin dudas una leyenda de la televisión argentina y así lo marca su extensa trayectoria. La diva de El Trece realizó temporada de verano en Mar del Plata y ahora volverá a Buenos Aires para seguir trabajando y preparar su cumpleaños número 99.

La Chiqui expresó en diferentes oportunidades que ha dado todo por su público durante todos estos años. El sábado 31 de enero, Legrand cerró su último programa en La Feliz y ya se encuentra en Buenos Aires para seguir con su rutina.

"Fue una linda mesa... Estoy triste porque es mi último programa aquí en Mar del Plata", comenzó diciendo la conductora y provocó el aplauso de la producción y de todos sus invitados que terminaron coreando su nombre.

Luego, agregó: "Me van a hacer llorar. Voy a preparar mi cumpleaños, años que son tantos años que me toma mucho tiempo, muchas gracias, han sido amorosos". También destacó el lugar y dejó en claro que las personas tienen que seguir yendo a Mar del Plata.