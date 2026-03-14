La explosiva invitada que tendrá Mirtha Legrand este sábado para potenciar su rating

La diva contará con cuatro populares figuras del espectáculo en su programa, y una de estas estrellas seguramente monopolizará la mesa con sus filosos comentarios.

Mirtha Legrand y su producción prepararon un atractivo menú de invitados para la cena televisiva que tendrá la diva este sábado. Con un combo de convocados del mundo del espectáculo, que no se privarán de dar además su opinión sobre la compleja situación que atraviesa el país, la legendaria conductora apuesta por potenciar su rating en la competencia simultánea con Gran Hermano: la noche de los ex (Telefe).

Por un lado, la diva tendrá en su mesa a la actriz Verónica Llinás, quien viene de sorprender con su rol en la serie En el barro, y que en más de una oportunidad se ha mostrado crítica hacia el gobierno de Javier Milei. En esa línea de cuestionamiento al oficialismo, también podría sumarse esta noche el actor y conductor Coco Sily; otro de los convocados para la emisión del ciclo de Legrand.

Más allá del histrionismo de los mencionados invitados, el humor estará reforzado en La noche de Mirtha (eltrece) con la presencia de Dani La Chepi, artista que actualmente se luce en la comedia teatral Papá por siempre.

Los invitados con los que Mirtha Legrand espera dar un batacazo en el rating Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado Pero el plato fuerte con el que contará Mirtha Legrand este sábado desde las 21:30, está garantizado con la legendaria y explosiva Moria Casán. La One también es parte del mismo canal con su magazine de las mañanas, y además está brillando en el escenario de la obra Cuestión de género.