Le pasó factura: el inesperado desplante de una famosa actriz a Juana Viale que sacude a la televisión

Debido a que Mirtha Legrand debe continuar en reposo para recuperarse completamente de su cuadro de tos y disfonía, Juana Viale volverá a ponerse al frente de la conducción de La noche de Mirtha este sábado 25 de abril . En ese contexto, una baja inesperada de una invitada modificó la mesa que ya estaba prácticamente definida.

La novedad se conoció en Intrusos , donde revelaron que Andrea Frigerio decidió no asistir al programa a último momento, lo que obligó a reorganizar la lista de invitados.

Andrea Frigerio No Irá A La Noche De Mirtha

"Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana", precisó Camilo García en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

El faltazo de la actriz no solo impactó en la producción televisiva, sino que también generó cierto malestar en el equipo de la obra Desde el jardín, encabezada por Guillermo Francella. "La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual", comentaron en el programa.

Hubo un episodio que marcó la carrera de Andrea Frigerio La modelo y conductora recordó su historia de amor clandestino y muerte Andrea Frigerio no estará en el programa de este sábado 25 de abril.

"Se bajó ella. Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra", agregaron al explicar los motivos detrás de su decisión.

A raíz de estos cambios, la mesa del sábado debió ser rearmada. Además de la ausencia de Frigerio, tampoco estará Ángela Leiva. Finalmente, los confirmados son: Joaquín Levinton, Maru Duffard, Gastón Edul y el neurólogo Conrado Estol.

En tanto, el programa del domingo contará con la participación de: Jorgelina Aruzzi, Nazareno Casero, Benjamín Amadeo, José Chatruc y el psicólogo Marcos Díaz Videla.