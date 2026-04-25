Otra vez sin Mirtha Legrand: su programa apuesta por un carismático cantante entre los invitados para este sábado

Mirtha Legrand estará ausente en la conducción de su programa por segundo sábado consecutivo, mientras guarda reposo por recomendación médica debido a un cuadro viral de resfrío. En su reemplazo, nuevamente Juana Viale será la encargada de recibir a los invitados de la diva para la cena televisiva de este sábado 25 de abril.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, Legrand aclaró a través de un posteo en su cuenta de X: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”.

En este contexto, la producción de Mirtha Legrand preparó un atractivo menú de invitados que incluirá el análisis de los temas más relevantes de la actualidad a cargo de los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul.

Además, el condimento científico estará representado por el doctor Conrado Estol, neurólogo especializado en ACV y medicina preventiva. Pero sin dudas, la gran atracción entre los invitados de Mirtha Legrand estará centrada en la presencia de Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, que tras atravesar un infarto se prepara para celebrar los 30 años de su grupo con un gran show en Buenos Aires.

Con este rendidor combo de figuras, Juana Viale cuidará el buen nivel de audiencia que logra su abuela los sábados a partir de las 21:30 con cada emisión de La noche de Mirtha (eltrece).