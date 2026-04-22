Revelan novedades sobre la salud de Mirtha Legrand y aclaran si está en condiciones de volver a hacer su programa

Luego de ausentarse la semana pasada a la grabación de su programa, desde el entorno de Mirtha Legrand dieron a conocer cómo se encuentra la diva.

Mirtha Legrand y un cuadro de salud que la tiene fuera de pantalla.

Mirtha Legrand está atravesando una situación de salud que la llevó a hacer reposo por recomendación médica. La diva no grabó su programa de la semana pasada, y mientras crece la expectativa de su regreso para el próximo sábado, trascendieron novedades que descartan tal posibilidad.

De esta manera, se espera que Juana Viale vuelva a encabezar la cena televisiva de La noche de Mirtha (eltrece), tal como lo hizo en reemplazo de su abuela el fin de semana pasado. Según información a la que accedió La Nacion, la legendaria conductora no ha sido autorizada por su médico a volver al estudio ya que cursa un cuadro de resfrío que derivó en un broncoespasmo.

Mirtha Legrand volverá a ausentarse a su programa por motivos de salud Mirtha Legrand- Portada Mirtha Legrand seguirá en reposo por indicación médica. Captura de video eltrece

“Estuvo con antibióticos. La medicación hizo que no le subiera la fiebre. Ella está bien en su casa, conversa y está lúcida, pero tiene tos y no puede ir a grabar. Hay que tener precaución. La visita el entorno mínimo y si alguien está resfriado no la puede visitar. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”, detallaron al mencionado medio desde el entorno de Mirtha Legrand.

Por otro lado, allegados completaron a La Nacion que en medio de su situación de salud, la diva está "un poco agobiada anímicamente porque su programa es su motor".