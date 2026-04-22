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Mirtha Legrand

Revelan novedades sobre la salud de Mirtha Legrand y aclaran si está en condiciones de volver a hacer su programa

Luego de ausentarse la semana pasada a la grabación de su programa, desde el entorno de Mirtha Legrand dieron a conocer cómo se encuentra la diva.

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Mirtha Legrand y un cuadro de salud que la tiene fuera de pantalla.

Mirtha Legrand y un cuadro de salud que la tiene fuera de pantalla.

Captura de video El Trece

Mirtha Legrand está atravesando una situación de salud que la llevó a hacer reposo por recomendación médica. La diva no grabó su programa de la semana pasada, y mientras crece la expectativa de su regreso para el próximo sábado, trascendieron novedades que descartan tal posibilidad.

De esta manera, se espera que Juana Viale vuelva a encabezar la cena televisiva de La noche de Mirtha (eltrece), tal como lo hizo en reemplazo de su abuela el fin de semana pasado. Según información a la que accedió La Nacion, la legendaria conductora no ha sido autorizada por su médico a volver al estudio ya que cursa un cuadro de resfrío que derivó en un broncoespasmo.

Mirtha Legrand volverá a ausentarse a su programa por motivos de salud

Mirtha Legrand- Portada
Mirtha Legrand seguir&aacute; en reposo por indicaci&oacute;n m&eacute;dica.

Mirtha Legrand seguirá en reposo por indicación médica.

“Estuvo con antibióticos. La medicación hizo que no le subiera la fiebre. Ella está bien en su casa, conversa y está lúcida, pero tiene tos y no puede ir a grabar. Hay que tener precaución. La visita el entorno mínimo y si alguien está resfriado no la puede visitar. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”, detallaron al mencionado medio desde el entorno de Mirtha Legrand.

Por otro lado, allegados completaron a La Nacion que en medio de su situación de salud, la diva está "un poco agobiada anímicamente porque su programa es su motor".

Juana Viale - Portada
Juana Viale conducir&aacute; la emisi&oacute;n de La noche de Mirtha este pr&oacute;ximo s&aacute;bado.

Juana Viale conducirá la emisión de La noche de Mirtha este próximo sábado.

De todas formas, hay que aclarar que Legrand no transita un cuadro delicado de salud y se espera que la semana próxima pueda ponerse al frente de su ciclo. De momento, Juana Viale estará a cargo este próximo sábado de La noche de Mirtha, y el domingo encabezará Almorzando con Juana.

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