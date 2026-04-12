La frontal revelación de Baby Etchecopar cuando en el programa de Mirtha Legrand hablaron sobre periodistas ensobrados

El conductor no esquivó una pregunta sobre las constantes versiones de dádivas para que comunicadores hablen bien o mal de cada gobierno de turno.

Baby Etchecopar estuvo como invitado este sábado en el programa de Mirtha Legrand, y en un momento de la cena televisiva, protagonió una frontal revelación cuando la también convocada Belén Francese consultó a los comensales qué hay de cierto en las versiones de sobres que sobrevuelan en distintos gobiernos, para que periodistas hablen bien o mal de cada poder de turno.

Además del conductor de A24, estuvieron en La noche de Mirtha (eltrece) los comunicadores Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. Si bien ninguno de los presentes confesó haber recibido alguna propuesta económica de parte de un partido o funcionario, Etchecopar dejó en claro que tal práctica realmente ocurre.

Ante la atenta mirada de Mirtha Legrand y los invitados a la mesa de la diva, Baby Etchecopar aseguró: "Los sobres se han recibidio históricamente, y los favores políticos también. A veces te ponen pauta publicitaria, pero pasa como la droga. En cualquier ambiente que te muevas hay cocaína, a mí nunca me ofrecieron porque no tomo, pero al que toma le ofrecen".

Baby Etchecopar habló sobre el periodismo ensobrado Baby Etchecopar habló sobre el periodismo ensobrado Tras la afirmación de Etchecopar, Sietecase remarcó que hay periodistas que se han enriquecido a través de la recepción de tales sobres. Mientras que Brey sumó que hay colegas que trabajando en algún medio de comunicación de poco alcance, repentinamente llevan una vida de lujo que resulta difícil de explicar.